やっぱりカルディはすごいおうちカフェが一気に格上げする本格「いちごドリンク」3選

世界中の食品がそろう人気ショップ「カルディコーヒーファーム」では、季節ごとに登場するいちごアイテムも大人気。なかでも注目なのが、自宅で手軽に楽しめる「いちごドリンク」です。

今回は、おうちカフェ気分が高まる「おすすめいちごドリンク3選」を紹介します。いろいろないちごの楽しみ方ができますよ。

もうカフェに行かなくてもいいレベル...

●もへじ 牛乳でつくる いちごみるくの素 270ml（732円）

牛乳で割るだけで、簡単に濃厚ないちごミルクが楽しめる定番人気商品。いちごの甘酸っぱさとやさしい甘みがバランスよく、とろっとした口当たりで満足感のある一杯に仕上がります。

●カフェカルディプレミアムドリップ ストロベリーフレーバーコーヒー 1p（220円）

いちごの甘い香りがふんわり広がる、ちょっと珍しいフレーバーコーヒー。コーヒーのコクはありつつも、ストロベリーのやさしい香りがアクセントになり、いつものコーヒーとはひと味違う楽しみ方ができます。

●クラフトストロベリーシロップ195ml（598円）

福岡県産あまおう苺果汁を使用し、甘味と酸味のバランスのとれた香り豊かなシロップに仕上げました。炭酸水や牛乳で割って楽しめます。

カルディのいちごドリンクは、濃厚系からさっぱり系までバリエーション豊富。その日の気分に合わせて、おうち時間をもっと充実させてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部