シャトレーゼの「こどもの日ケーキ」は可愛いさもフルーツもたっぷり！ホールからミニサイズまで7種あるよ《5月5日まで》

シャトレーゼは2026年4月25日から5月5日まで、こどもの日限定ケーキを全国の店舗で販売しています。数量・期間限定です。

こいのぼりやかぶと、どうぶつなどをモチーフにしたかわいらしいスイーツがそろっています。家族で楽しむこどもの日を華やかに彩ってくれそうです。

今年はホールタイプのデコレーションケーキに加え、1人でも楽しみやすいミニケーキもラインアップされていますよ。

これはこどもが喜ぶ！

●こどもの日 2つの味が楽しめる ハッピーどうぶつデコレーション

ホイップクリームとチョコクリーム、2種類の味わいを一度に楽しめるデコレーションケーキです。彩り豊かなフルーツに加え、かわいいライオンモチーフをトッピングされています。

ライオンの中には、バナナクリームとチョコチップ入りバナナソースが入っていますよ。見た目のかわいさだけでなく、フルーツ、ホイップ、チョコのバランスも楽しめるよくばり仕様です。

サイズは直径17cmで、価格は3890円。

●こどもの日 おかしのスイーツトラック

シャトレーゼのトラックをイメージした、遊び心たっぷりのデコレーションケーキです。しっとりスポンジでホイップクリーム、ダイス苺、洋梨、黄桃をサンド。上にはクリームや色とりどりのフルーツをたっぷり飾っています。

おもちゃのような見た目で、子どもが喜びそうなワクワク感のある一品です。

サイズは13cm×16cmで、価格は4320円。

●こどもの日 アソートデコレーション

8種類のフレーバーを詰め合わせた、家族みんなで楽しめるアソートケーキです。苺みるく、パリパリチョコレート、ホワイトチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンが1カットずつ楽しめます。

こいのぼりやかぶとをイメージしたチョコレート、クッキー、苺も飾られ、華やかな仕上がりです。

サイズは直径17cmで、価格は4220円。

●こどもの日 こいのぼりデコレーション

こいのぼりをそのままケーキにしたような、インパクトのある限定ケーキです。しっとりスポンジに苺クリームとダイス苺をサンドし、苺でこいのぼりのうろこを表現。チョコレートで目やひげまで細かく再現しています。

長方形で切り分けやすく、大人数での集まりにもおすすめです。

サイズは長さ18cmで、価格は2380円。

●こどもの日 ひょっこりしろくま

海から顔をひょっこり出したしろくまをイメージした、見た目も爽やかなスイーツです。ソーダ風味ゼリー2種とヨーグルトクリームを組み合わせ、ナタデココシロップ漬けをアクセントに加えています。

やさしい味わいで、小さな子どもも食べやすそうです。

価格は380円。

●こどもの日 かぶとケーキ

チョコとバナナを組み合わせた、こどもの日にぴったりのモンブラン風ケーキです。バナナクリームとチョコクリームを重ね、中にはシリアル入りチョコとマシュマロ入り。食感の変化も楽しめます。

チョコで作った三日月型の前立てで、かぶとらしさを表現しています。

価格は470円。

●こどもの日 フルーツプリンアラモード

こいのぼりピックがかわいい、こどもの日限定プリンアラモードです。スポンジ、ホイップ入りカスタード、焼きプリンを重ね、上には色とりどりのフルーツをトッピングしました。

みずみずしいフルーツとやさしい甘さのクリームで、最後まで軽やかに楽しめます。

価格は496円。

こどもの日限定ケーキはいずれも5月5日までの販売予定です。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部