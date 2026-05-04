ディズニーランドで「最後だからOK？」無理並び、元キャストが明かした“迷惑行動”の裏側

閉園間際、駆け込むようにアトラクションへ並ぶゲストの姿はディズニーランドでは珍しくありません。「あと1つだけ乗りたい」という気持ちは理解できるものの、その行動が現場に与える影響について、元キャストの証言が注目を集めています。

閉園間際の“無理並び”、実は現場では…

アメリカ・フロリダのウォルト・ディズニー・ワールド（マジックキングダム）で勤務していた元キャストが、Redditに投稿した内容によると、閉園直前に列へ滑り込む“無理並び”は、現場ではたびたび問題になっているといいます。

運営上は時間内に並べば乗れるケースもあるため、ルール違反ではありません。しかし元キャストは「現場の感覚では“最も影響が出やすい行動のひとつ”」と説明。特に混雑日には、想定以上に列が伸び、閉園後まで運行が続くこともあるといいます。

“夜間モード”で動くパークの裏側

閉園後のパークはすぐに“夜間モード”へ切り替わります。アトラクションでは安全点検が始まり、清掃チームも同時に稼働。さらに“スイープ（最終確認）”でエリアごとにゲストの残留チェックが行われます。

この作業は、エリア単位で完全に人がいなくならない限り次に進めない仕組みです。

ひとつの列が“全体の遅れ”につながる理由

閉園間際の列が長引くと、点検・清掃・警備といった複数のチームが待機状態となり、全体のスケジュールが後ろ倒しに。

元キャストは「アトラクションが止まった瞬間から別の作業が一斉に始まる」と説明し、1つのエリアでも数十人規模が動いていると明かしています。

元キャストが語る“やめてほしい行動”とは

投稿では「理解はできるが、できれば控えてほしい」と本音も。ルール違反ではない行動でも、裏側を知ると見え方は変わるかもしれません。

Photo:Aflo