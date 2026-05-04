春夏は「白パンツ」が可愛い♡【GU】大人はこう合わせたい！「最旬モノトーンコーデ」

爽やかで清潔感のある「白パンツ」は、春夏のワードローブに入れておきたい1本。大人らしく着こなすなら、黒のアイテムを合わせたシックなモノトーンコーデがおすすめ。今回は【GU（ジーユー）】のスタッフさんをお手本に、大人に似合う最旬スタイルを解説します。今シーズンは白パンツを相棒にして、周りと差がつく着こなしを目指してみて。

コントラストをきかせて大人顔に

【GU】「バギーフレアジーンズ」＜オフホワイト＞\2,990（税込）

ゆとりのあるシルエットで、今どきなバランスに導いてくれるバギーパンツ。ワイドシルエットでも、白系なら軽やかな着こなしに仕上がります。スタッフのHirokoさんはキャミチュニックで甘さをプラス。黒を選べば大人っぽさもキープできます。ほんのり透け感のあるインナーで、ヘルシーな色っぽさをまとうのも垢抜けのコツ。

カジュアルとフェミニンの掛け算でこなれ見え

【GU】「バレルアンクルパンツ」＜オフホワイト＞\2,990（税込）

緩やかなカーブシルエットがレッグラインを美しく演出するバレルパンツ。フェミニンなペプラムTシャツを合わせると、こなれ感のあるテイストMIXスタイルに。地味見えしがちなモノトーンコーデも、華やかなシルエットのアイテムを合わせるとグンと垢抜けた印象に仕上がります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。