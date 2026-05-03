ビザ・ワールドワイド・ジャパンと三井住友カードは、「【最大50％還元】電車でも！タッチでVisa割キャンペーン」を5月1日から31日まで実施する。

専用登録ページ「Visa割」でカード番号を登録し、対象路線を登録済みのVisaカードのタッチ決済で利用すると、利用額の30％をキャッシュバックする。上限はカード1枚あたり600円。対象カードはVisaのタッチ決済が利用できる、三井住友カード発行のクレジットカード・デビットカード・プリペイドカード個人会員。

さらに、三井住友カードのキャンペーンページにて対象カードでエントリーの上、対象路線をスマホのVisaのタッチ決済で利用すると、利用額の20％をキャッシュバックする。上限は合計500円。対象カードは、Visaのタッチ決済がご利用できる三井住友カード発行のクレジットカード個人会員で、Oliveフレキシブルペイはクレジットモードでの利用分のみが対象となる。

対象事業者は全国の鉄道で、一部対象外となる路線がある。タッチ決済に非対応の駅で乗降し駅係員が現金収受した場合や、決済が正常に完了しない場合は対象外。タッチ決済が使える駅は各社のウェブサイトで確認できる。