Anna(Vo)、Toki(G / ex-Aldious)、Miho(B / ex-LOVEBITES)、Kano(Dr)からなる女性4人組バンドZilqyが2026年秋、1stフルアルバム発売に伴う全国ツアー＜Tour 2026「Birth of Riot」＞を開催することが発表となった。

これは、本日5月3日に東京・渋谷WWWで開催された自身初ツアー＜Rise to Liberation＞のファイナル公演で発表されたもの。2025年12月のお披露目ライヴにて2026年秋のフルアルバムリリースをアナウンスしていたZilqyだが、＜Tour 2026「Birth of Riot」＞は、アルバムの完成とその先にあるフェーズを見据えたものになるとのことだ。

ツアー＜Birth of Riot＞は、10月11日の千葉・柏PALOOZA公演を皮切りに、宮城、兵庫、愛知、福岡2days、大阪、そして12月16日の東京・Zepp Shinjukuファイナルまで全8公演で開催される。チケットの詳細は後日改めて発表される予定だ。

なお、Zilqyは7月11日に東京・Veats Shibuyaでワンマンライヴ＜From Zero To One＞を開催することも決定している。

■＜Zilqy Tour 2026「Birth of Riot」＞

10月11日(日) 千葉・柏 PALOOZA

open17:00 / start18:00

10月12日(祝) 宮城・仙台 LIVE & CLUB MACANA

open17:30 / start18:00

10月24日(土) 兵庫・神戸 VARIT.

open17:30 / start18:00

10月25日(日) 愛知・名古屋 ell. FITS ALL

open17:30 / start18:00

11月14日(土) 福岡・福岡 INSA

open17:30 / start18:00

11月15日(日) 福岡・福岡 INSA

open17:30 / start18:00

11月28日(土) 大阪・OSAKA MUSE

open17:30 / start18:00

▼TOUR FINAL

12月16日(水) 東京・Zepp Shinjuku

open18:00 / start19:00

※詳細は後日発表

■1stフルアルバム

2026年秋リリース予定

◾️＜Zilqy From Zero To One＞

7月11日(土) 東京・Veats Shibuya

open17:00 / start18:00

▼チケット

スタンディング 6,500円

※税込・整理番号付・ドリンク代別

【オフィシャル最速先行受付】

受付期間：〜5月17日(日)23:59まで

受付URL：https://eplus.jp/zilqy/

インバウンド(日本国外在住者向け)：https://eplus.tickets/zilqy/

◾️＜DEVIFEST 2026＞

6月6日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA

open11:00 / start11:40

詳細：https://deviloof.ryzm.jp