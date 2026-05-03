両地区の上位争いが加熱

明治安田J1百年構想リーグ第14節が5月2日、3日に各地で行われた。

EASTでは鹿島アントラーズとFC東京の勝ち点差が縮まり、優勝争いは一層の熱を帯びてきた。

EASTでは、鹿島がFC町田ゼルビアと1-1で引き分けたものの、PK戦を4-2で制して勝ち点34とし、首位をキープ。2位のFC東京は川崎フロンターレに2-0で勝利し、勝ち点を32に伸ばして鹿島にプレッシャーをかけた。町田はこの引き分けにより勝ち点25で3位となっている。

WESTでは、ガンバ大阪がヴィッセル神戸に5-0で快勝。一方の神戸は消化試合が少ないなかでも勝ち点26で首位を維持した。勝利したG大阪は勝ち点25として3位に浮上。名古屋グランパスはV・ファーレン長崎に2-1で勝利し、同じ勝ち点25ながら得失点差でG大阪を上回り2位につけた。上位3チームの勝ち点差は「1」となっている。

EASTの中位は、東京ヴェルディが柏レイソルに1-0で勝利し4位に浮上。浦和レッズはジェフユナイテッド千葉に2-0で勝利し、勝ち点18で6位とした。水戸ホーリーホックと横浜F・マリノスは1-1で引き分け、PK戦を3-1で制した水戸が勝ち点18で7位、横浜FMは勝ち点16で8位となった。WESTの中位は、セレッソ大阪とアビスパ福岡が1-1で引き分け、PK戦を制したC大阪が勝ち点21で4位。ファジアーノ岡山はサンフレッチェ広島との中国ダービーを1-0で制し、勝ち点20で7位に浮上した。一方、敗れた広島は同じ勝ち点20ながら5位となっている。

特別リーグも早いもので残り4試合。東西ともに優勝争いは最終盤に突入し、熾烈さを増している。果たして、どのような結末が待っているのか。（FOOTBALL ZONE編集部）