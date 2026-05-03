【7位〜12位】5月4日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】牡羊座 総合運：★★★☆☆

幸運をもたらすインスピレーションに恵まれる日！ふとひらめいた場所に足を運んだり、気になったことの情報を調べたり、顔を思い出した人に連絡をとってみたりして。今後の毎日がさらに楽しくなるためのヒントを発見できそうです。



恋愛運

お互いに一瞬で恋に落ちる相手と出会ったり、友だちや同僚だった人との関係に甘い雰囲気が漂ったり…最高にロマンチックなラブストーリーが始まる可能性アリ！「こうしたらいいかも」と少しでも思ったことは、すべて行動に移して。



金運

知識やスキルを身につけるためにお金を使うといい日。一方、その分の支出を減らす節約も忘れずに。その両方ができると、お金とのつながりをグンと強くすることができる運気です。｢ここは締める｣と決めたら、徹底的に節約をすると〇。



ラッキーアイテム：安眠グッズ



ラッキーカラー：インディゴブルー 恋愛運お互いに一瞬で恋に落ちる相手と出会ったり、友だちや同僚だった人との関係に甘い雰囲気が漂ったり…最高にロマンチックなラブストーリーが始まる可能性アリ！「こうしたらいいかも」と少しでも思ったことは、すべて行動に移して。金運知識やスキルを身につけるためにお金を使うといい日。一方、その分の支出を減らす節約も忘れずに。その両方ができると、お金とのつながりをグンと強くすることができる運気です。｢ここは締める｣と決めたら、徹底的に節約をすると〇。ラッキーアイテム：安眠グッズラッキーカラー：インディゴブルー

【8位】魚座 総合運：★★★☆☆

今日は、ちょっとした気づきが多いはず。それをメモしていると、これまで気づかなかった自分の魅力や能力を発見できる可能性も大。紙でも音声でも、メモの方法はなんでもOKです。また、気づいたことを信頼している人に話すのも〇。



恋愛運

自分で思うよりもはるかに魅力的な表情ができる日です！恋人や好きな人に対しても、出会ったばかりの相手でも、目をあわせるときにはスローモーションで視線を重ねるイメージで。また、音声だけの通話ではなく、ビデオ通話がオススメ。



金運

レジの前にあるとつい買ってしまうもの、｢数百円だからいいか…｣と手が伸びてしまうもの、そういう買い物を今日はグッとこらえてみて。お金との付きあい方がさらに上手になる考え方や、行動術が身につきそうです。



ラッキーアイテム：マスキングテープ



ラッキーカラー：ブラック

【9位】水瓶座 総合運：★★☆☆☆

少し納得できない話でも、今日は最後まで聞いてみてください。自分の意見や考えを主張するよりも、やや従順になっていたほうが順調な運気です。きっと1日の終わりには「あれこれ言わなくてよかった」と思えるでしょう。



恋愛運

趣味や遊びのグループのなかの誰かと急接近する可能性が！「一緒にいて楽しいな」と思えるのなら、複雑に考えずに距離を縮めてみて。想像以上に幸せな恋が始まりそうです。また、恋人と一緒に新しい趣味を始めると、愛が深まる運気。



金運

親しい友だちや家族、毎日のように顔を合わせる人に、数百円でもかまわないのでお金を使ってみてください。小さな差し入れひとつでもOK！身近な人のために出費をすることが、自分に入ってくるお金の流れを強くする運気の日です。



ラッキーアイテム：指輪



ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】山羊座 総合運：★★☆☆☆

人に喜ばれる気遣いができる運気です。ただ、ついつい自分のことは後回しになってしまうかも。お腹がすいたら、まずは食べてOK。するべきことが出てきたら、それをしましょう。自分を優先すると、人との関係も充実感も深まります。



恋愛運

誰にでもやさしくしていると、恋の相手に誤解を与えてしまいそうな日です。今日は、恋人や好きな人を分かりやすく特別扱いするのが〇。そうすれば、愛情が育ちます。また、出会いはインターネットのなかにありそうな運気。



金運

誰かになにかをもらったり、なにかのチケットを格安で購入することができたりと、ラッキーな金運の日！まずは、素直に喜んで。そして、｢これだけ得をした｣と具体的な金額を意識してみると〇。さらにお金との縁が強くなります。



ラッキーアイテム：クリスタル



ラッキーカラー：ブルーグレイ

【11位】乙女座 総合運：★☆☆☆☆

なんとなく落ち着かない…という気分になるかもしれません。そんなときは、ほんの数分でもかまいませんから、ひとりになれる場所に身を置いて。目を閉じて呼吸をしてみると、するべきことに気づいて心が落ち着いていきます。



恋愛運

「なにをしてほしいか」ではなく「相手のためになにができるか」を考えると、恋の幸せが大きくなる恋愛運です。そして今日のところは、愛情を注ぐだけでいいのだと思っていて。相手の心にはちゃんと届きますし、やがて感謝されるでしょう。



金運

今日は｢お金を失った…｣｢無駄遣いだった｣と、感じる可能性がある運気。ただ、お金に関してなにもアクションを起こさなければ、大丈夫。ありとあらゆる出費は明日以降にして。ただし、今日が期限の支払いは、きちんと済ませましょう。



ラッキーアイテム：記念コイン



ラッキーカラー：ベージュ

【12位】獅子座 総合運：★☆☆☆☆

落ち込んでいる人を放っておけなくなるかも。実際に話を聞いたり手を差し伸べたりすることで、大切な絆を育てられるでしょう。ただ、アドバイスをすると歯車が噛みあわなくなるかも。相手が望むことだけをしてください。



恋愛運

理想以上に幸せな展開が待っている可能性大の恋愛運です。特に、ちょっとした駆け引きをすると、そこから一気に会話や空気が盛り上がっていくでしょう。相手の気持ちを試すのではなく、意味深な言葉から甘い会話を盛り上げて。



金運

人付きあいの場面で｢少しでも出費を減らしたい｣と、ケチな考えを持たないことが大切。人とのつながりを大切にして、使うべきお金はしっかりと使う、そう考えていると、お金があなたに流れ込む水門が開かれる日です！



ラッキーアイテム：イヤーアクセサリー



ラッキーカラー：オレンジ