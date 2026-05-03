STARGLOW、初出演＜VIVA LA ROCK 2026＞で初のバンドセット＆新曲「Good Boys Anthem」披露
STARGLOWが、5月3日(日)に埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場で行われた＜VIVA LA ROCK 2026＞へ初出演を果たした。
2014年にスタートした＜VIVA LA ROCK＞は今年が初の野外開催。STARGLOWにとって、昨年9月の＜BMSG FES’25＞以来2回目の野外フェス参加となった。
自身初のバンドセットでのライブとなった今回、STARGLOWは巨大な「VIVA！STAGE」のトップバッターとして青空の下に登場。地鳴りのようなバンドの重低音が響き渡ると、本邦初公開となる新曲「Good Boys Anthem」でライブの火蓋を切って落とした。生楽器の重厚なグルーヴに呼応した5人の突き抜けるようなボーカルが広大な会場の隅々まで響き渡る。
勢いそのままに、鮮烈なデビューを飾った1stシングル「Star Wish」や、チャート席巻中の2ndシングル「USOTSUKI」など全8曲を披露。ダイナミックなバックバンドの演奏と、STARGLOWが誇る歌唱力・ダンスが見事な化学反応を起こし、朝から集まったオーディエンスのボルテージを最高潮へと引き上げるステージでフェスの幕開けを飾った。
なお、本イベントにて初披露された新曲「Good Boys Anthem」は、現時点でタイトル以外の情報が明かされておらず、今後の続報が待たれる。
■セットリスト STARGLOW＜VIVA LA ROCK 2026＞
https://lnk.to/starglow_vivalarock2026
M-1 Good Boys Anthem (新曲)
M-2 Green Light
M-3 GOTH
M-4 Star Wish
M-5 My Job
M-6 Blast Off
M-7 Moonchaser
M-8 USOTSUKI
◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-＞
SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/
【神奈川】横浜アリーナ
2026年8月1日(土)
OPEN 16:30 / START 17:30
2026年8月2日(日)
OPEN 16:30 / START 17:30
▼お問い合わせ
クリエイティブマン
03-3499-6669(月水金 12:00〜16:00 / 祝日 休業)
【兵庫】GLION ARENA KOBE
2026年8月8日(土)
OPEN 16:30 / START 17:30
2026年8月9日(日)
OPEN 16:30 / START 17:30
▼お問い合わせ
YUMEBANCHI（大阪）
06-6341-3525 平日12:00〜17:00 (土日祝休)
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
チケット料金
アップグレードチケット：後日詳細発表
全席指定：9,900円(税込)
◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞
SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/
2026年
4月10日（⾦）千葉・森のホール21
4月25日（⼟）栃⽊・栃⽊総合⽂化センター（メインホール）
4月29日（⽔・祝）静岡・アクトシティ浜松⼤ホール
5月1日（⾦） 愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館フォレストホール
5月2日（⼟）京都・ロームシアター京都メインホール
5月4日（⽉・祝）宮城・仙台サンプラザホール
5月10日（⽇）東京・LINE CUBE SHIBUYA
5月31日（⽇）北海道・札幌⽂化芸術劇場hitaru
6月10日（⽔）⼤阪・オリックス劇場
6月12日（⾦）神⼾・神⼾国際会館こくさいホール
6月14日（⽇）⾹川・レグザムホール 大ホール
6月20日（⼟）福岡・福岡市⺠ホール ⼤ホール
7月5日（⽇）新潟・新潟テルサ
7月10日（⾦）広島・広島上野学園ホール
7月11日（⼟）岡⼭・岡⼭芸術創造劇場ハレノワ⼤劇場
7月19日（⽇）⽯川・本多の森 北電ホール
7月25日（⼟）沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと ⼤劇場
関連リンク
◆STARGLOW オフィシャルサイト
◆STARGLOW オフィシャルX
◆STARGLOW オフィシャルInstagram
◆STARGLOW オフィシャルYouTubeチャンネル
◆STARGLOW オフィシャルTikTok