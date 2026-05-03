STARGLOWが、5月3日(日)に埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場で行われた＜VIVA LA ROCK 2026＞へ初出演を果たした。

◆STARGLOW 写真

2014年にスタートした＜VIVA LA ROCK＞は今年が初の野外開催。STARGLOWにとって、昨年9月の＜BMSG FES’25＞以来2回目の野外フェス参加となった。

自身初のバンドセットでのライブとなった今回、STARGLOWは巨大な「VIVA！STAGE」のトップバッターとして青空の下に登場。地鳴りのようなバンドの重低音が響き渡ると、本邦初公開となる新曲「Good Boys Anthem」でライブの火蓋を切って落とした。生楽器の重厚なグルーヴに呼応した5人の突き抜けるようなボーカルが広大な会場の隅々まで響き渡る。

勢いそのままに、鮮烈なデビューを飾った1stシングル「Star Wish」や、チャート席巻中の2ndシングル「USOTSUKI」など全8曲を披露。ダイナミックなバックバンドの演奏と、STARGLOWが誇る歌唱力・ダンスが見事な化学反応を起こし、朝から集まったオーディエンスのボルテージを最高潮へと引き上げるステージでフェスの幕開けを飾った。

なお、本イベントにて初披露された新曲「Good Boys Anthem」は、現時点でタイトル以外の情報が明かされておらず、今後の続報が待たれる。

■セットリスト STARGLOW＜VIVA LA ROCK 2026＞

https://lnk.to/starglow_vivalarock2026 M-1 Good Boys Anthem (新曲)

M-2 Green Light

M-3 GOTH

M-4 Star Wish

M-5 My Job

M-6 Blast Off

M-7 Moonchaser

M-8 USOTSUKI

◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-＞

SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/ 【神奈川】横浜アリーナ

2026年8月1日(土)

OPEN 16:30 / START 17:30 2026年8月2日(日)

OPEN 16:30 / START 17:30 ▼お問い合わせ

クリエイティブマン

03-3499-6669(月水金 12:00〜16:00 / 祝日 休業) 【兵庫】GLION ARENA KOBE

2026年8月8日(土)

OPEN 16:30 / START 17:30 2026年8月9日(日)

OPEN 16:30 / START 17:30 ▼お問い合わせ

YUMEBANCHI（大阪）

06-6341-3525 平日12:00〜17:00 (土日祝休) ※開場/開演時間は変更となる場合がございます。 チケット料金

アップグレードチケット：後日詳細発表

全席指定：9,900円(税込)

◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞

SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/ 2026年

4月10日（⾦）千葉・森のホール21

4月25日（⼟）栃⽊・栃⽊総合⽂化センター（メインホール）

4月29日（⽔・祝）静岡・アクトシティ浜松⼤ホール

5月1日（⾦） 愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館フォレストホール

5月2日（⼟）京都・ロームシアター京都メインホール

5月4日（⽉・祝）宮城・仙台サンプラザホール

5月10日（⽇）東京・LINE CUBE SHIBUYA

5月31日（⽇）北海道・札幌⽂化芸術劇場hitaru

6月10日（⽔）⼤阪・オリックス劇場

6月12日（⾦）神⼾・神⼾国際会館こくさいホール

6月14日（⽇）⾹川・レグザムホール 大ホール

6月20日（⼟）福岡・福岡市⺠ホール ⼤ホール

7月5日（⽇）新潟・新潟テルサ

7月10日（⾦）広島・広島上野学園ホール

7月11日（⼟）岡⼭・岡⼭芸術創造劇場ハレノワ⼤劇場

7月19日（⽇）⽯川・本多の森 北電ホール

7月25日（⼟）沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと ⼤劇場