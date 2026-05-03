カルディで今買うべきは「抹茶」一択！ほろ苦さがたまらない「抹茶お菓子」3選

新しい商品が毎回話題になるカルディコーヒーファームでは、抹茶フレーバーのお菓子も豊富にラインアップ。ほろ苦さとやさしい甘さのバランスが楽しめる和スイーツは、おやつ時間をちょっと特別にしてくれます。

今回は、抹茶好きさんにおすすめの「抹茶お菓子3選」を紹介。ほろ苦い抹茶のおいしさがしっかりと楽しめますよ。

抹茶ラバーは絶対食べるべし！

●お抹茶わらびもち 黒糖みつ付き（278円）

静岡県産の有機抹茶を使用し、ぷるんとした触感が特徴のわらび餅。別添の黒糖みつをかけて、抹茶のほろ苦さと黒糖のコクが楽しめます。のどごしも良く、暑い日にも食べたくなる抹茶スイーツです。

●抹茶鈴かすてら 65g（192円）

ひとくちサイズで食べやすい、ころんとした見た目がかわいい抹茶カステラ。ふんわり軽やかな食感と、やさしい甘さに抹茶のほろ苦さがほんのり感じられる、バランスのよい味わいです。

●チョコがけ抹茶かりんとうちっぷす 60g（321円）

カリッとしたかりんとうに、ほろ苦い抹茶チョコをコーティングした新感覚スイーツ。香ばしさと甘さ、抹茶のほろ苦さが絶妙に重なり、ひと口ごとにクセになる味わいです。

王道の和菓子からユニークなアレンジまで、幅広いラインアップが魅力。その日の気分に合わせて選べば、おやつ時間がぐっと充実しそうです。抹茶好きさんはぜひチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部