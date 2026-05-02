【３ヶ月で−２kg】“食事時間バラバラ”をやめただけ。体が軽くなった簡単ダイエット習慣
「食事の内容には気をつけていたのに、なぜか整わない」と感じていたJさん（45歳・パート勤務）。野菜を増やしたり、食べ過ぎないようにしたりと工夫はしていたものの、夕方になると体が重く感じたり、間食のクセが抜けなかったといいます。そこで見直したのが“食事の時間”。量や内容ではなくタイミングを整えたことで、日々のコンディションに変化が出てきたそうです。
“内容は整っているのに安定しない”理由
「食事内容は意識していたので、そこが原因だとは思っていませんでした」と振り返るJさん。実際、栄養バランスには気を配っていたものの、体の感覚はどこか安定しなかったといいます。その背景にあったのが、食事時間のばらつきでした。
▲食事時間がバラバラの時は、「空腹のタイミングが安定しなかった」とJさん
日によって食べる時間が早かったり遅かったり。間隔が空きすぎる日もあれば、短くなる日もある。「強くお腹が空く日もあれば、逆にあまり食欲がわかない日もありました」と振り返るこの“ズレ”が、間食や食べ過ぎにつながっていたのでしょう。問題は食べるリズムにあったのです。
“ざっくり時間を固定”で空腹のリズムが整う
そこでJさんが始めたのが「食事時間の目安を決める」こと。朝・昼・夜、それぞれ大きくズレないように意識する。きっちり決めるのではなく、あくまで“ざっくり”。中でも朝食と夕食の時間を意識したそうです。
▲食事の時間を固定すると、自然と食欲のリズムは整っていく
食事間隔が安定してくると、強い空腹を感じにくくなり、間食に手が伸びるタイミングも減少。「同じくらいの時間に食べるようにしただけで、空腹の感じ方が変わってきて」と、食欲の波が整ってきたといいます。
“食事量を整えやすくなる”という変化も
食事の時間を整えて３ヶ月後、体重は−２kg。大きな制限をしたわけではないものの、「お腹が空くタイミングが安定したことで、食べ過ぎることが減りました」と結果的に食事量にも変化が出てきたといいます。空腹や満腹のリズムが整ったことで、自然に“食べすぎない日”が続くようになったそうです。
ダイエットというと“何を食べるか”に目が向きがちですが、“いつ食べるか”も同じくらい重要なこと。食事時間を大きく変えず、一定のリズムを保つこと。それだけでも、空腹や満腹の感覚は整いやすくなります。まずは無理のない範囲で、食事時間の目安を持つことから始めてみませんか？＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容は、取材および生活習慣や体調管理に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
🌼【３ヶ月で−２kg】“夜のダラダラ時間”をやめただけ。体が軽くなった簡単ダイエット習慣