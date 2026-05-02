【水瓶座】週間タロット占い《来週：2026年5月4日〜5月10日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月4日〜5月10日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月27日〜5月3日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では一対一での向き合いを大事にしましょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分で自分を成長させていきます。モヤモヤすることがあっても、感情をコントロールしていくでしょう。仕事や公の場では周囲の人達より自分の方が様々な面でレベルが高いと実感します。そのため、足を引っ張られたくない想いが強くなるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手との関わり方や自分のキャラクターの見せ方が、わからなくなりそうです。第三者に協力してもらっての駆け引きは、良い流れにならないので控えましょう。シングルの方は、自分の良さをわかっていない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が様々なお世話をやいてくれます。
｜時期｜
5月6日 物事の進みが遅い ／ 5月9日 現状打破
｜ラッキーアイテム｜
グリル鉄板
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞