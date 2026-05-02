irienchyがメジャー1stアルバム『UNiQUE』リリースツアーの最終日を本日5月2日に渋谷Milkywayにて開催し、そのステージ上で8月2日に渋谷WWWでのワンマン公演を行なうことを発表した。

渋谷WWWはirienchyにとって自己最大キャパとなる会場。ここまでのライブではアルバムに収録された新曲も続々とパフォーマンス披露されており、渋谷WWWワンマンのセットリストはそれらの集大成になることが見込まれる。

irienchyは2026年に東海大学湘南キャンパスでの入学式イベントで3000人の前でサプライズライブを披露したり、ギタークラフトの専門学校で実際に学生が作ったギターをステージ上で使うなど、かねてより学生との絆を大切にしており、学校関連のイベントも増え、若い世代の共感を集めている。今回はそんな意味も込め 学生割引も設定、より多くの人に楽しでもらいたい、という思いが詰まった企画になっている。

■＜irienchy ONE MAN LIVE Be More UNiQUE＞

2026年8月2日(日)渋谷WWW

開場12時30分 開演13時 チケット形態 料金はすべて税込み

ペア割チケット 7000円 2枚発券します

スタンディング 4000円

学割 2000円 当日学生証提示願います。 すべてドリンク代別途いただきます

発売は 5月3日 13時からになります

受け付けは先着となります。抽選や優先はございません。

◾️ライブ出演情報 ＜GOLD RUSH 2026＞

2026/05/05 (Tue)名古屋4会場

11:00 / 12:00

前売 \3,800 ＜ラストランプpresents. ” IN “＞

2026/05/26 (Tue)下北沢MOSAiC

OPEN 18:00/START 18:30

ADV \3,000/DOOR \3,500/学割 \2,000 (各+1D) ＜つぶら× 7 秒とロック pre. 『 NiNiMu fes. 』＞

2026/06/13 (Sat)下北沢8会場

11:30 /12:00

前売￥ 4300(+1D ) / 高校生以下￥ 2300(+1D) ＜MiMiNOKOROCK FES JAPAN in 吉祥寺 2026＞

2026/06/27 (Sat)吉祥寺9会場

11:30 / 12:00

前売り:\4,800 / 当日券:\5,800 (+1D)

◾️メジャー1stアルバム『UNiQUE』

2026年3月4日（水）リリース ▼収録楽曲

1.人生微学

2.ココロノコエ

3.隣の世界は誰のもの

4.飛行船

5.サイダー

6.青春ごっこ

7.夕茜

8.カミナリ

9.モーマンタイ

10.Te&Te

11.Echoes https://youtu.be/UTvLvpOC270