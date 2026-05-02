全国の「カラオケまねきねこ」を舞台に、次世代のスターを発掘するオーディションプロジェクト『まねチャレ』の第2回がスタートとなった。

『まねチャレ』は、「好き」だけで応募できるというボーカルオーディションで、カラオケ店舗を「歌う場所」から「夢を叶える場所」へと進化させるイベント企画だ。未経験でも事務所所属でも顔出し無しでもOKという条件もゆるく、応募もLINEで完了するという気軽な設計となっている。

第1回で優勝を果たした新潟出身の19歳シンガーソングライターのMiiNAは、HoneyWorksの楽曲提供で2026年5月ごろのデビュー予定となっている。各音楽配信サービスとカラオケの配信とともに、まねきねこのプロモーションサポートが受けられる。もちろんメジャーからのデビューも夢ではない。

第2回となる今回は、すとぷりのメンバーであり音楽プロデューサーとしても活躍するるぅとが楽曲提供する予定だ。

るぅと

『まねチャレ』第2回

エントリー期間：4月17日〜5月17日

応募資格：歌が好きな方（15歳〜29歳まで）

応募方法：専用ページからエントリー

優勝特典：るぅとによるオリジナル楽曲の提供、サブスクリリース、カラオケ配信

一次審査（書類）→二次審査（動画）→三次審査（TikTok動画）→最終審査（ライブ会場）

【応募資格・条件】15歳〜29歳／未経験OK／事務所所属OK／顔出し無しOK／歌が好きな方、趣味で歌っている方、地方在住の方、カラオケが好きな方大歓迎

応募は簡単：写真1枚で応募、30秒で完了

※カラオケまねきねこの店舗スタッフは無条件で一次審査全員通過 第1回『まねチャレ』の反響と成果

応募数：約1,200名（登録2,000名）

優勝者：1名

契約アーティスト：5名

前回参加審査企業：Sony Music Entertainment / Victor Entertainment / ポニーキャニオン / KING RECORD / CE ミュージック クリエイティブ株式会社 / B-ZONE / upcoming 株式会社 / HoneyWorks

◆第2回『まねチャレ』公式サイト