■Blu-ray / DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』／『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』

2026年7月8日(水)2タイトル同時発売

▶『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/fjord/

予約リンク：https://lnk.to/MGA-fjord

▶『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/origin/

予約リンク：https://lnk.to/MGA-origin

❶【初回限定盤(2Blu-ray + GOODS)】

MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”

UPXH-29079 \25,300(税込) \23,000(税別)

❷【初回限定盤(4DVD + GOODS)】

MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”

UPBH-29110 \25,300(税込) \23,000(税別)

▼❶❷共通仕様

※LPサイズ スクエアフォトブック(40P)

※GOODS

・ぬいぐるみポーチ (ショルダー付) Inspired by “FJORD”

・アクリルスタンド (3種セット) feat. “FJORD”

・デコレーションシール Inspired by “FJORD”

・ステージマップ レジャーシート Inspired by “FJORD”

・ジェラートカップ ＆ スプーン Inspired by “THE ORIGIN”

※❶❷を確実に入手したい場合には4月12日(日)までの予約をお勧めいたします。

❸【通常盤(Blu-ray)】

MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN

UPXH-20155 \6,600(税込) \6,000(税別)

❹【通常盤(2DVD)】

MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN

UPBH-20349/50 \6,600(税込) \6,000(税別)

❺【通常盤(Blu-ray)】

MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜

UPXH-20156 \6,600(税込) \6,000(税別)

❻【通常盤(2DVD)】

MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜

UPBH-20351/2 \6,600(税込) \6,000(税別)

▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN 収録内容

2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEは、同年７月26日(土)・27日(日)に史上最大規模のライブ＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞を開催。2日間で約10万人の観客を会場に動員し、2日目はWOWOWでの生中継のほか、計15の配信プラットフォームでの生配信、全国325館での映画館ライブビューイング、“みるハコ”でのカラオケビューイングも実施し、会場、そして配信とライブビューイングも含め2日間でトータル約35万人以上を熱狂させた。その “伝説”となった圧巻のステージパフォーマンスを完全収録したライブフィルム。さらにその日に至る約240日間に密着した、約60分のドキュメンタリー映像も収録。

01.コロンブス

02.ビターバカンス

03.フロリジナル

04.ANTENNA

05.クスシキ

06.アンゼンパイ

07.WaLL FloWeR

08.道徳と皿

09.Magic

10.Feeling

11.Variety

12.No.7

13.青と夏

14.どこかで日は昇る

15.Loneliness

16.breakfast

17.天国

18.ニュー・マイ・ノーマル

19.ダンスホール

20.ケセラセラ

21.ライラック

encore

en1.我逢人(がほうじん)

en2.StaRt

◯特典映像

Documentary - Episode 9 “MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN”

▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜 収録内容

Mrs. GREEN APPLE初のドキュメンタリー映画。主題歌「Variety」を書き下ろし、2025年７月26日(土)・27日(日)に開催した史上最大規模のライブ＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞で初めて観客に届けるまでの300日間に密着、日本の音楽シーンを牽引する彼らがこれまで見せることのなかった素顔や裏側を存分に知ることができるもの。映画本編内には収めることができなかった、本邦初公開、計45分の完全未公開映像も収録。

●チェーン別オリジナル特典

【初回限定盤】2Blu-ray + GOODS / 4DVD + GOODS

MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”

・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー2種セット

・タワーレコード：クリアポーチ2種セット

・HMV：エコバッグ2種セット

・TSUTAYA：A4クリアファイル2種セット

・Amazon：ICカードステッカー2種セット

・楽天ブックス：スマホショルダー2種セット

・セブンネットショッピング：サコッシュ2種セット

・その他一般店：ポストカード2種セット

【通常盤】Blu-ray / 2DVD

MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN

・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー(FJORD ver.)

・タワーレコード：クリアポーチ(FJORD ver.)

・HMV：エコバッグ(FJORD ver.)

・TSUTAYA：A4クリアファイル(FJORD ver.)

・Amazon：ICカードステッカー(FJORD ver.)

・楽天ブックス：スマホショルダー(FJORD ver.)

・セブンネットショッピング：サコッシュ(FJORD ver.)

・その他一般店：ポストカード(FJORD ver.)

【通常盤】Blu-ray / 2DVD

MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜

・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー(THE ORIGIN ver.)

・タワーレコード：クリアポーチ(THE ORIGIN ver.)

・HMV：エコバッグ(THE ORIGIN ver.)

・TSUTAYA：A4クリアファイル(THE ORIGIN ver.)

・Amazon：ICカードステッカー(THE ORIGIN ver.)

・楽天ブックス：スマホショルダー(THE ORIGIN ver.)

・セブンネットショッピング：サコッシュ(THE ORIGIN ver.)

・その他一般店：ポストカード(THE ORIGIN ver.)