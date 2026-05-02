Mrs. GREEN APPLE、＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞大阪公演に向けメンバーが大阪入り
Mrs. GREEN APPLEが、スタジアムツアー＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞の大阪2DAYS公演を明後日5月4日(月)から開催する。本番2日前となった今日、メンバーが早くも大阪入りした模様が写真で公開された。
同ツアーはMUFGスタジアム(国立競技場)で4月と7月に計4日間、そして大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2日間開催するものだが、MUFGスタジアム(国立競技場)での4日間開催は嵐以来2組目、バンドとしては史上初であり、また、ヤンマースタジアム長居2公演と7月のMUFGスタジアム(国立競技場) 2公演はファンクラブ会員限定公演という形式で、これも史上初のこととなる。
＜ゼンジン未到＞シリーズは、ミセスがインディーズ時代より前からライブハウス規模でおこなってきたツアーのシリーズとしてこれまでに7度開催、2024年夏の＜ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜＞以来およそ2年ぶりの開催となった。
4月の東京公演（MUFGスタジアム(国立競技場)）では、2日間で計14万人が集結した“ゼンジン”。大阪に集まるJAM’Sが、どのような熱狂でヤンマースタジアム長居にミセスを迎え入れるのか注目したいところだ。
撮影◎田中聖太郎写真事務所
◾️＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞
特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/zenjinmito_2026
4月18日(土) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
open16:30 / start18:30
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
4月19日(日) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
open16:30 / start18:30
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
5月4日(月/祝) 大阪・ヤンマースタジアム長居 ※FC限定公演
open16:00 / start18:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
5月5日(火/祝) 大阪・ヤンマースタジアム長居 ※FC限定公演
open16:00 / start18:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
7月4日(土) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場) ※FC限定公演
open16:30 / start18:30
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
7月5日(日) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場) ※FC限定公演
open16:30 / start18:30
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
■Digital Single「風と町」
2026年4月13日(月)配信開始
配信リンク：https://lnk.to/MGA_kazetomachi
※NHK連続テレビ小説「風、薫る」主題歌
■Blu-ray / DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』／『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』
2026年7月8日(水)2タイトル同時発売
▶『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/fjord/
予約リンク：https://lnk.to/MGA-fjord
▶『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/origin/
予約リンク：https://lnk.to/MGA-origin
❶【初回限定盤(2Blu-ray + GOODS)】
MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”
UPXH-29079 \25,300(税込) \23,000(税別)
❷【初回限定盤(4DVD + GOODS)】
MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”
UPBH-29110 \25,300(税込) \23,000(税別)
▼❶❷共通仕様
※LPサイズ スクエアフォトブック(40P)
※GOODS
・ぬいぐるみポーチ (ショルダー付) Inspired by “FJORD”
・アクリルスタンド (3種セット) feat. “FJORD”
・デコレーションシール Inspired by “FJORD”
・ステージマップ レジャーシート Inspired by “FJORD”
・ジェラートカップ ＆ スプーン Inspired by “THE ORIGIN”
※❶❷を確実に入手したい場合には4月12日(日)までの予約をお勧めいたします。
❸【通常盤(Blu-ray)】
MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN
UPXH-20155 \6,600(税込) \6,000(税別)
❹【通常盤(2DVD)】
MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN
UPBH-20349/50 \6,600(税込) \6,000(税別)
❺【通常盤(Blu-ray)】
MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜
UPXH-20156 \6,600(税込) \6,000(税別)
❻【通常盤(2DVD)】
MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜
UPBH-20351/2 \6,600(税込) \6,000(税別)
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN 収録内容
2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEは、同年７月26日(土)・27日(日)に史上最大規模のライブ＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞を開催。2日間で約10万人の観客を会場に動員し、2日目はWOWOWでの生中継のほか、計15の配信プラットフォームでの生配信、全国325館での映画館ライブビューイング、“みるハコ”でのカラオケビューイングも実施し、会場、そして配信とライブビューイングも含め2日間でトータル約35万人以上を熱狂させた。その “伝説”となった圧巻のステージパフォーマンスを完全収録したライブフィルム。さらにその日に至る約240日間に密着した、約60分のドキュメンタリー映像も収録。
01.コロンブス
02.ビターバカンス
03.フロリジナル
04.ANTENNA
05.クスシキ
06.アンゼンパイ
07.WaLL FloWeR
08.道徳と皿
09.Magic
10.Feeling
11.Variety
12.No.7
13.青と夏
14.どこかで日は昇る
15.Loneliness
16.breakfast
17.天国
18.ニュー・マイ・ノーマル
19.ダンスホール
20.ケセラセラ
21.ライラック
encore
en1.我逢人(がほうじん)
en2.StaRt
◯特典映像
Documentary - Episode 9 “MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN”
▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜 収録内容
Mrs. GREEN APPLE初のドキュメンタリー映画。主題歌「Variety」を書き下ろし、2025年７月26日(土)・27日(日)に開催した史上最大規模のライブ＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞で初めて観客に届けるまでの300日間に密着、日本の音楽シーンを牽引する彼らがこれまで見せることのなかった素顔や裏側を存分に知ることができるもの。映画本編内には収めることができなかった、本邦初公開、計45分の完全未公開映像も収録。
●チェーン別オリジナル特典
【初回限定盤】2Blu-ray + GOODS / 4DVD + GOODS
MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”
・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー2種セット
・タワーレコード：クリアポーチ2種セット
・HMV：エコバッグ2種セット
・TSUTAYA：A4クリアファイル2種セット
・Amazon：ICカードステッカー2種セット
・楽天ブックス：スマホショルダー2種セット
・セブンネットショッピング：サコッシュ2種セット
・その他一般店：ポストカード2種セット
【通常盤】Blu-ray / 2DVD
MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN
・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー(FJORD ver.)
・タワーレコード：クリアポーチ(FJORD ver.)
・HMV：エコバッグ(FJORD ver.)
・TSUTAYA：A4クリアファイル(FJORD ver.)
・Amazon：ICカードステッカー(FJORD ver.)
・楽天ブックス：スマホショルダー(FJORD ver.)
・セブンネットショッピング：サコッシュ(FJORD ver.)
・その他一般店：ポストカード(FJORD ver.)
【通常盤】Blu-ray / 2DVD
MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜
・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー(THE ORIGIN ver.)
・タワーレコード：クリアポーチ(THE ORIGIN ver.)
・HMV：エコバッグ(THE ORIGIN ver.)
・TSUTAYA：A4クリアファイル(THE ORIGIN ver.)
・Amazon：ICカードステッカー(THE ORIGIN ver.)
・楽天ブックス：スマホショルダー(THE ORIGIN ver.)
・セブンネットショッピング：サコッシュ(THE ORIGIN ver.)
・その他一般店：ポストカード(THE ORIGIN ver.)
【Mrs. GREEN APPLE 2026 - 2029 LIVE PLAN】
▶2026年秋、FCツアー＜Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”＞を開催。全国13箇所を巡る計28公演のアリーナツアーに(詳細は後日オフィシャルサイトにて発表)。
▶2027年、＜Mrs. GREEN APPLE on Harmony 2＞を開催。前回の＜Harmony＞よりも公演数を大幅に増やす想定。
▶2027年、衣装展『COSTUME EXHIBITION』を開催。
▶2028年、＜BABEL no TOH＞に続くストーリーラインの最新作＜ELYSIUM＞を開催。
▶2029年、ツアー＜The White Lounge 2＞(※仮称)を開催。
▶コンサートグッズ『MGA Official Light Stick』を大幅アップデートし、音楽ライブという概念を拡張(様々なライブのスタイルをそれぞれの楽しみ方で参加できるように、手に持つタイプに限らず、首から下げたり、腕に巻いたり、指輪のようにしたりといった多様なアイテムに進化させる予定)。
関連リンク
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