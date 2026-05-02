「靴買おうかな、、」→【ZARA】がおすすめ！ 足元が即シャレる♡「カジュアルシューズ」

カジュアルコーデのシューズに、定番のスニーカー以外の選択肢を増やすなら【ZARA（ザラ）】をまずチェックしてみて。ZARAらしく個性のある「カジュアルシューズ」に今回はフォーカス。足元からおしゃれを底上げできるかも。

カジュアルなのにきちんと見えするデニム調ローファー

【ZARA】「デニムエフェクトローファー」\8,990（税込）

クラシカルなローファーも、デニム調素材ならカジュアルさが一気にUP。ヴィンテージライクな色落ち加工が、こなれ感を後押しします。デニムパンツと合わせて旬顔に仕上げるのも良し、甘めのワンピースやスカートに外しとして投入するのもおすすめです。

春夏コーデに合わせたいバックレスシューズ

【ZARA】「バックレススニーカー」\6,590（税込）

涼しげなミュールタイプのスニーカーは、春から夏にかけて頼りになりそう。スニーカーのスポーティさはそのままに、抜け感のあるデザインで程よくラフなコーデに導きます。2色のシューレースが新鮮な表情をプラス。足首がのぞくアンクル丈のパンツを合わせると、足元がよりすっきり見えそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M