RAVIJOURスイムウェア2026新作♡色気と洗練を纏う注目コレクション

「Just be yourself」をステートメントに掲げるRAVIJOURから、Swimwear 2026 collectionのビジュアルが公開されました。女性らしい魅力を引き立てるデザインと、洗練されたシルエットが魅力の新作は、4月16日（木）12:00より公式オンラインストアで販売開始。全国店舗では4月17日（金）より展開されます♡

色気を纏うコルセットビキニ

毎年人気を集めるコルセットビキニが、新色を加えて再登場。フロントの編み上げリボンが視線を惹きつけ、ウエストラインを美しく演出してくれるコルセット風デザインです。

女性らしい曲線美を引き立てながら、スタイルアップも叶えてくれる一着。

CORSET ビキニセット



価格：18,920円（税込）

定番のブラックやホワイトに加え、爽やかなブルー、華やかなイエローもラインナップ。ビーチやプールで自分らしいカラーを選べるのも嬉しいポイントです。

サイズ：S／M／L（カラー：ブラック／ホワイト／ブルー／イエロー）

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大人フェミニンなフリルワンピース

たっぷりのフリルが動くたびに軽やかに揺れる、華やかなワンピースタイプも登場。肌見せのバランスにこだわったカットアウトデザインで、フェミニンさとヘルシーな色気を両立しています。

カットアウト フリル ワンピース



価格：18,920円（税込）

甘さのあるフリルディテールに、洗練されたシルエットを掛け合わせることで、大人の女性にも取り入れやすいデザインに。リゾートシーンはもちろん、写真映えも期待できる主役級スイムウェアです。

サイズ：S／M／L（カラー：ブラック／ホワイト）

夏のスタイルを格上げする一着

RAVIJOURのスイムウェアは、ただ可愛いだけではなく、自分らしい美しさを引き出してくれるのが魅力。

体のラインを美しく見せるカッティングや、細部までこだわったディテールで、特別な夏時間を演出してくれます。

海やプール、リゾート旅行など、夏の予定に向けて今から準備したくなるコレクションです。

自信をくれる夏の主役アイテム♡

RAVIJOURのSwimwear 2026 collectionは、女性らしさと洗練された色気を楽しみたい方にぴったり。ビキニもワンピースも、着るだけで気分まで高めてくれる存在感があります。

今年の夏は、自分らしく輝けるお気に入りの一着を見つけてみてはいかがでしょうか♡