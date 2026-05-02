【衝撃】「実は好きな人いるんだよね」友人から打ち明けられたあと、私の好きな彼と一緒に歩く姿を目撃！？【まさかの展開】に主人公はパニックで...！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介！ある男のコに、ずっと片思いをしていた私。ある日、友人の思わぬ言葉と信じられない光景を目撃してしまい、パニックに陥ります。予想外の出来事が待ち受けるドキドキの展開に…！

誰にも言えない秘密の片思い

私には、同じ大学に通う密かに思いを寄せている人がいました。かなり内気な性格だった私は、彼に告白する勇気が出ないのはもちろん、その気持ちを誰にも打ち明けられずにいました。 そんなある日、仲の良い友人から「実は今、好きな人がいるんだよね」と打ち明けられたのです。友人の恋バナに驚きつつも、相手が誰なのかを聞く勇気はありませんでした。 ただ心のなかで「どうか私の好きな人とは被っていませんように」と祈りながら、自分の気持ちは隠したまま曖昧に頷いてその場をやり過ごしたのです。

帰り道で目撃してしまったのは…まさかの光景！？

その数日後の夕方、ひとりで帰り道を歩いていたときのことでした。ふと前を見ると、そこには信じられない光景が広がっていたのです。 なんと、先日「好きな人がいる」と打ち明けてきた友人と、私がずっと片思いしている彼が、2人きりで親しげに並んで歩いていました。 楽しそうに笑いあう2人の姿を見た瞬間、私の頭のなかは真っ白に。「もしかして友人の好きな人って彼だったの？もう付きあってるの？」と、一気にパニックになってしまいました。 到底その現実を受け止めることができず、私は2人に声をかけることもできないまま、逃げるようにその場を立ち去ってしまったのです。 翌日、友人から衝撃的な事実を告げられます…！ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部