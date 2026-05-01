【FRUITS ZIPPER】雑誌『BEEEEM』vol.2、2日からライブ撮影ポストカード付きで販売決定！

ガールズカルチャーマガジン『BEEEEM』vol.2、好評発売中！

FRUITS ZIPPER特集も！

独自感溢れるラインナップで著名な書店・書泉にて、限定特典付き販売決定

ガールズカルチャーマガジン『BEEEEM』の最新号が、注目のラインナップで好評発売中だ。

今号のテーマは「セカイを越える。」。表紙と巻頭特集を飾るのは、2026年3月の日本武道館公演を成功させた≒JOYから、天野香乃愛 × 市原愛弓 × 江角怜音の3名だ。淡いトーンの撮り下ろしビジュアルに加え、彼女たちの軌跡と現在地に迫るソロインタビューは必見の内容。裏表紙と巻末特集には、アソビシステムのアイドルプロジェクト『KAWAII LAB.』所属のSWEET STEADYが登場。メンバー全員がグループの歩みと未来を語り尽くす。

アソビシステム所属アイドルを全力応援

創刊号の櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）に続き、今号もアソビシステム勢が充実。SWEET STEADYのほか、log you（PEAK SPOT）のロングインタビューや、さくらもも（Toi Toi Toi）のグラビアなど、シーンの最前線を切り取っている。

FRUITS ZIPPER 上海公演レポート＆インタビュー！

巻中特集では、2025年11月開催の「FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025 in 上海」に密着。現地の熱狂を伝えるレポートに加え、バックヤードでのインタビューを収録。「海外の大きなステージ」という新たな目標を掲げた7人のリアルな姿を、豊富なライブ写真とともに届ける。

書泉限定の購入特典が決定！

5月2日（土）から、書泉ブックタワー、書泉グランデにて上海公演のカットを使用したオリジナルポストカードが付属の『BEEEEM』vol.1およびvol.2が限定販売することが決定している。

書店限定ポストカード（SAMPLE）

【イベント情報】

日時：5月2日(土) 11:00～OPENから販売

※在庫がなくなり次第終了

取り扱い店舗

・書泉グランデ（〒101-0051東京都千代田区神田神保町1-3-2）

・書泉ブックタワー（〒101-0025東京都千代田区神田佐久間町1-11-1）

・ONLINE販売（5月1日（金）18時より開始

https://shosen.tokyo/?pid=191648691

GWの余暇に「セカイを越える。」アイドルの本音とリアルを、ぜひ読破してみては？