マリメッコ新作バッグ＆小物が登場♡春コーデを彩るオンニバッグコレクション

北欧ブランドならではの鮮やかな色彩とポジティブな世界観で人気のMarimekkoから、春の気分をぐっと高めてくれる新作コレクションが到着しました。今回登場するのは、遊び心あふれるバッグシリーズ「オンニバッグ」とカラフルな小物たち。軽やかな季節にぴったりなラインナップで、毎日のコーディネートに彩りと楽しさをプラスしてくれます♡

オンニバッグの魅力とは

今回新たに登場した「オンニバッグ」は、マリメッコの代表的なプリント「ウニッコ(Unikko)」と「ピッコロ(Piccolo)」を取り入れたシリーズ。

ブランドらしい大胆なデザインと、日常に寄り添う実用性を兼ね備えています。クロスボディ、ショルダー、トートといった使いやすい3型に加え、ポーチも新登場。

どのアイテムも軽やかで、春夏のスタイリングに自然に溶け込むのが魅力です。

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豊富なラインナップと価格

Iloisa Piccolo クロスボディバッグ

価格：23,100円

Kavari Mini Unikko ショルダーバッグ

価格：29,700円

Metka Piccolo トートバッグ

価格：15,400円

Niekka Mini Unikko ポーチ

価格：10,560円

Piccolo キャップ

価格：25,300円

Piccolo スカーフ

価格：9,460円

Leijua キーチャーム

価格：10,560円

Unikko キーチャーム

価格：9,460円

75th anniversary トートバッグ（アジア限定）

価格：16,500円

今回の新作ではバッグから小物まで幅広く展開されています。

どれもマリメッコらしいカラフルなデザインで、コーデのアクセントにぴったり。シンプルな装いに一点取り入れるだけで、ぐっと華やかな印象に仕上がります。

春コーデを彩るポイント

オンニバッグシリーズは、軽やかさと存在感のバランスが絶妙。クロップドトップスやデニムなどカジュアルスタイルにはもちろん、ワンピースやきれいめコーデにもマッチします。

特にクロスボディやショルダーは、アクティブなお出かけシーンにも活躍。ポーチやキーチャームはギフトにもおすすめで、日常にさりげない彩りを添えてくれます♪

春の毎日に彩りをプラスして♡

新しい季節に向けて、気分もファッションもアップデートしたいときにぴったりのマリメッコ新作コレクション。バッグや小物をひとつ取り入れるだけで、いつものコーデがぐっと華やぎます。

ポジティブなデザインと実用性を兼ね備えたアイテムで、毎日をもっと楽しく、自分らしく彩ってみてはいかがでしょうか♡