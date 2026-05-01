芸能活動を一時休止しているバナナマンの日村勇紀がバスの運転手を務めるＮＨＫ「ひむバス！」が４月３０日に放送。４月５日に収録したとあり、元気な笑顔で、これまで送迎した人たちのその後を見守った。

画面には「４月５日収録」とあり、森田茉里恵アナが満開の桜をバックに「新生活、始まったりしましたか？」と質問。日村は「お伊勢さんとか行った。人生初」といい「お伊勢さんというのもあるが、目的は伊勢うどんを食べに行く。同じ店で同じうどんを２杯食べた」と嬉しそうに報告していた。

また、バス好きの高校生がその後、バスの運転手になるために就職したことを知ると、その男性とリモート通話。「いよいよデビューするわけね？」と声をかけると「悪いけど、俺も２日後に大型バスの免許を取りにいくからね」と告白。男性は「そうなんですか？」と驚くと、日村は「俺も行くのよ。でっかいバスを運転してみたくて」と言い「いずれドライブ行きましょう」と誘っていた。

ラストには次回の予告も。５月１４日の放送予定で日村は愛媛県大洲市、滋賀県長浜市へ行き、地元の人たちと楽しそうに交流している様子が放送されていた。

日村は２８日に心身の不調のため当面の間芸能活動を休止すると所属事務所が発表していた。