タカキューが展開するメンズブランド「T／Q（ティーキュー）」は、快適なはき心地と高い機能性で好評を得ている「クロスストレッチパンツ」シリーズから、夏に適した接触冷感素材を採用した「クロスストレッチパンツCOOL」を展開する。

累計売上30万本を超える人気シリーズの特長である高いストレッチ性と動きやすさはそのままに、ひんやりとした肌触りの接触冷感素材を採用することで、暑い季節でも快適に着用できる一本に仕上げた。

ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンに対応する、夏に最適な機能性パンツとして提案する。

「クロスストレッチパンツ」は、動きやすさと快適なはき心地を追求し、多くの消費者に支持されてきたタカキューの定番パンツシリーズ。



「クロスストレッチパンツCOOL」

今回展開する「クロスストレッチパンツCOOL」は、夏の着用環境に配慮し、接触冷感素材を採用することで、より快適なはき心地を実現した。

高いストレッチ性による動きやすさに加え、用途やスタイルに合わせて選べるデザイン展開により、日常のさまざまなシーンで活躍する一本になっている。

多くの消費者に支持されてきた「クロスストレッチパンツ」シリーズから、夏に適した機能を備えたモデルが登場した。これまで培ってきたはき心地の良さと動きやすさはそのままに、暑い季節でも快適に過ごせる仕様へと進化させた、シリーズの新たなラインアップとなる。

接触冷感機能を備えた素材を使用することで、肌に触れた際にひんやりとした感覚が得られ、暑い季節でも快適に着用できる。軽やかなはき心地と清涼感のある着用感によって、通勤や外出など、気温の高い日でも快適に過ごすことができる。

伸長率20％以上の高いストレッチ性を備えた素材を採用しており、歩行や屈伸、長時間の座り姿勢など、日常のさまざまな動作にもスムーズに対応する。ウエスト部分にも伸縮性を持たせることで、着用時の圧迫感を軽減し、より快適なはき心地を実現した。身体の動きにしなやかにフーットすることでストレスを感じにくく、アクィーブなシーンでも快適なはき心地を実現している。

カジュアルな着こなしに適した5ポケットタイプと、ビジネスシーンにも取り入れやすいトラウザータイプの2デザインを用意した。着用シーンやスタイリングに合わせて選べるため、オンオフを問わず幅広いコーデーネートに対応する。

［小売価格］

5ポケット：7590円

トラウザー：8690円

（すべて税込）

［発売日］5月4日（月）

タカキュー＝https://online.taka-q.jp/shop