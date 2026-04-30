大人のためのスヌーピーコラボ♪【PEANUTS×ミラ オーウェン】トートバッグなど雑貨アイテムも充実！

TOKYOから世界に発信する「NEXT BASIC」をテーマとしたレディースブランド「ミラ オーウェン（Mila Owen）」と、「PEANUTS」が初のコラボレーション！

（写真）【スヌーピー×Mila Owen】トートバッグや新作雑貨

大人でも取り入れやすい、洗練されたデザインが魅力のコレクションです。

2026年4月24日（金）スタートの本コラボレーションの内容をご紹介します。

「PEANUTS×ミラ オーウェン」コラボアイテムは？

【PEANUTS×ミラ オーウェン】【PEANUTS RECORDS】スヌーピーTシャツ ￥6,600、カラー展開：WHT, CGRY, PNK

"PEANUTS RECORDS"のアートをあしらったコレクションアイテム。

スヌーピー、ウッドストック、チャーリー・ブラウンがそれぞれ音楽を楽しむ姿がデザインされており、どこかレコードレーベルのデザインを思わせます。

ラインナップはファッションアイテムから雑貨までバラエティ豊か。

ヴィンテージ加工を施したコンパクトなTシャツや、細かなジャカード編みで程よい透け感に仕上げたハーフスリーブニット、ボタンダウン短丈シャツといった、ミラ オーウェンらしいシルエットの春夏アイテムが目を惹きます。

雑貨で一番注目したいのが、大きめサイズのキャンバストートバッグ。

ワントーンのキャンバス地に、プリントカラーの微配色が映える4色展開。カジュアルすぎず、シックな雰囲気に見せてくれるのも魅力です。

メインバッグとしても優秀な大容量で、外側の大きめポケットや長めのストラップ、Dカンなど、シンプルながら、ほしい機能がしっかり備わっているのもうれしいポイントです。

PEANUTSの仲間たちのフェイスデザインを施したポーチや保冷バッグ、保冷保温タンブラーも展開し、おそろいで持ち歩きたくなる、統一感のあるデザインも◎。

かわいらしさのなかに、スタイリッシュさも感じられる、そんな大人のためのコラボレーションです！

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4月24日（金）の全国のショップでの発売に先駆けて、4月17日（金）からはWEBでの先行予約が開始。12:00からなのでお見逃しなく。

スヌーピーと仲間たちがデザインされた、遊び心満点のミラ オーウェンらしいコラボレーション。毎日のコーデにぜひ取り入れてみて！

※価格はすべて税込みです。