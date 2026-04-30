【Amazon GW スマイルSale】ニューバランスのシューズが最大55％OFFに

本日からスタートした「Amazon GW スマイルSale」では、ニューバランスのシューズがプライスダウン中。ご紹介している以外のサイズやカラーも揃っているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

見た目も履き心地も両立。お揃いコーデも可能なモデル「CM996／U996」

雨の日も快適に。GORE-TEXを「CM996」に初搭載したモデル

「996」のオリジナルシルエットが進化したウィメンズモデル

ストレスフリーな履き心地を実現。「Fresh Foam Arishi v4」

スリムなシルエットがきれいめコーデをサポート。日本限定展開の「UL420M」

スポーティな装いに高級感を演出する「U530」

軽くて履きやすいシューズ。ベーシックカラーで一足持っておくと便利

丸みを帯びたクラシックなシルエット。「U574」の現行モデル

ジムから普段履きまで活躍するマルチモデル「M413」がV3にアップデート

ユニセックスサイズで展開。印象的なビッグNロゴを配した人気シリーズ

2Eと4Eが選べる幅広サイズの「Walking Fresh Foam 880 v7」

スポーツから普段履きまで対応。2Eの幅広モデル「M413」

クッション性に優れたランニングシューズ「Fresh Foam 520 v9」

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