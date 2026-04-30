【Amazon GW スマイルSale】ニューバランスのシューズが最大55％OFFに
本日からスタートした「Amazon GW スマイルSale」では、ニューバランスのシューズがプライスダウン中。ご紹介している以外のサイズやカラーも揃っているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

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見た目も履き心地も両立。お揃いコーデも可能なモデル「CM996／U996」


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[ニューバランス] スニーカー CM996 U996 現行モデル メンズ レディース [ニューバランス] スニーカー CM996(現行モデル) 【Limitedカラーあり】 GR2(GRAY) 29.0 cm D

16,940円 → 12,536円（26%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



雨の日も快適に。GORE-TEXを「CM996」に初搭載したモデル


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new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 CM996 GORE-TEX ゴアテックス 防水 メンズ レディーススニーカー CM996X

22,000円 → 15,856円（28%オフ）

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「996」のオリジナルシルエットが進化したウィメンズモデル


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new balance(ニューバランス) レディース WL996 W996 レディース 現行モデルスニーカー WL996SO2 D 240

12,980円 → 11,089円（15%オフ）

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new balance(ニューバランス) レディース WL996 W996 レディース 現行モデルスニーカー WL996

11,990円 → 6,899円（42%オフ）

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ストレスフリーな履き心地を実現。「Fresh Foam Arishi v4」


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new balance(ニューバランス) メンズ Fresh Foam Arishi v4 フレッシュフォーム アリシ メンズランニングシューズ MARISTA4 2E 260

9,900円 → 4,730円（52%オフ）

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スリムなシルエットがきれいめコーデをサポート。日本限定展開の「UL420M」


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new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 UL420Mスニーカー [ニューバランス] スニーカー UL420M グレー(AG) 24.0 cm D

9,790円 → 6,343円（35%オフ）

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スポーティな装いに高級感を演出する「U530」


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new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 530 MR530 U530 現行モデル メンズ レディーススニーカー MR530KA D 240

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軽くて履きやすいシューズ。ベーシックカラーで一足持っておくと便利


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new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 CT30 コート 通学 軽量スニーカー CT30

6,930円 → 4,515円（35%オフ）

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丸みを帯びたクラシックなシルエット。「U574」の現行モデル


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new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 ML574 U574 現行モデル メンズ レディーススニーカー [ニューバランス] U5745MX D 270

13,970円 → 10,501円（25%オフ）

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ジムから普段履きまで活躍するマルチモデル「M413」がV3にアップデート


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new balance(ニューバランス) メンズ M413 現行モデル ランニング ウォーキング スニーカー 白 通学 幅広 軽量ランニングシューズ 413 v3

6,930円 → 3,990円（42%オフ）

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ユニセックスサイズで展開。印象的なビッグNロゴを配した人気シリーズ


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new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 327 MS327 U327 現行モデル メンズ レディーススニーカー U327

13,970円 → 9,404円（33%オフ）

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2Eと4Eが選べる幅広サイズの「Walking Fresh Foam 880 v7」


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new balance(ニューバランス) メンズ Walking Fresh Foam 880 v7 フレッシュフォーム 幅広 ワイド メンズウォーキングシューズ MW880BC7 2E 260

13,970円 → 9,800円（30%オフ）

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スポーツから普段履きまで対応。2Eの幅広モデル「M413」


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new balance(ニューバランス) メンズ M413 現行モデル ランニング ウォーキング スニーカー 白 通学 幅広 軽量ランニングシューズ 413 v3

6,930円 → 5,029円（27%オフ）

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クッション性に優れたランニングシューズ「Fresh Foam 520 v9」


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new balance(ニューバランス) メンズ Fresh Foam 520 v9 フレッシュフォームランニングシューズ M520CB9 2E 275

8,910円 → 4,020円（55%オフ）

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その他のおすすめ商品


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new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 ML574 U574 現行モデル メンズ レディーススニーカー [ニューバランス] U57452Z D 230

13,970円 → 11,185円（20%オフ）

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new balance(ニューバランス) ユニセックスベビー 【旧モデル】 IZ996 ベルクロ マジックテープ 面ファスナーベビー キッズスニーカー 子供 男の子 女の子ファーストシューズ(12.0cm~16.5cm) 996 IZ996

6,490円 → 5,596円（14%オフ）

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new balance(ニューバランス) メンズ MW880 v6 Fresh Foam フレッシュフォーム 幅広ウォーキングシューズ MW880

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