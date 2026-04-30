【Amazon GW スマイルSale】ニューバランスのシューズが最大55％OFFに
→ Amazon「ニューバランス」はこちら
→「Amazon GW スマイルSale」はこちら
見た目も履き心地も両立。お揃いコーデも可能なモデル「CM996／U996」
[ニューバランス] スニーカー CM996 U996 現行モデル メンズ レディース [ニューバランス] スニーカー CM996(現行モデル) 【Limitedカラーあり】 GR2(GRAY) 29.0 cm D
16,940円 → 12,536円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
雨の日も快適に。GORE-TEXを「CM996」に初搭載したモデル
new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 CM996 GORE-TEX ゴアテックス 防水 メンズ レディーススニーカー CM996X
22,000円 → 15,856円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「996」のオリジナルシルエットが進化したウィメンズモデル
new balance(ニューバランス) レディース WL996 W996 レディース 現行モデルスニーカー WL996SO2 D 240
12,980円 → 11,089円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
new balance(ニューバランス) レディース WL996 W996 レディース 現行モデルスニーカー WL996
11,990円 → 6,899円（42%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ストレスフリーな履き心地を実現。「Fresh Foam Arishi v4」
new balance(ニューバランス) メンズ Fresh Foam Arishi v4 フレッシュフォーム アリシ メンズランニングシューズ MARISTA4 2E 260
9,900円 → 4,730円（52%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
スリムなシルエットがきれいめコーデをサポート。日本限定展開の「UL420M」
new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 UL420Mスニーカー [ニューバランス] スニーカー UL420M グレー(AG) 24.0 cm D
9,790円 → 6,343円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
スポーティな装いに高級感を演出する「U530」
new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 530 MR530 U530 現行モデル メンズ レディーススニーカー MR530KA D 240
12,980円 → 11,089円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
軽くて履きやすいシューズ。ベーシックカラーで一足持っておくと便利
new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 CT30 コート 通学 軽量スニーカー CT30
6,930円 → 4,515円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
丸みを帯びたクラシックなシルエット。「U574」の現行モデル
new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 ML574 U574 現行モデル メンズ レディーススニーカー [ニューバランス] U5745MX D 270
13,970円 → 10,501円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ジムから普段履きまで活躍するマルチモデル「M413」がV3にアップデート
new balance(ニューバランス) メンズ M413 現行モデル ランニング ウォーキング スニーカー 白 通学 幅広 軽量ランニングシューズ 413 v3
6,930円 → 3,990円（42%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ユニセックスサイズで展開。印象的なビッグNロゴを配した人気シリーズ
new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 327 MS327 U327 現行モデル メンズ レディーススニーカー U327
13,970円 → 9,404円（33%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
2Eと4Eが選べる幅広サイズの「Walking Fresh Foam 880 v7」
new balance(ニューバランス) メンズ Walking Fresh Foam 880 v7 フレッシュフォーム 幅広 ワイド メンズウォーキングシューズ MW880BC7 2E 260
13,970円 → 9,800円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
スポーツから普段履きまで対応。2Eの幅広モデル「M413」
new balance(ニューバランス) メンズ M413 現行モデル ランニング ウォーキング スニーカー 白 通学 幅広 軽量ランニングシューズ 413 v3
6,930円 → 5,029円（27%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
クッション性に優れたランニングシューズ「Fresh Foam 520 v9」
new balance(ニューバランス) メンズ Fresh Foam 520 v9 フレッシュフォームランニングシューズ M520CB9 2E 275
8,910円 → 4,020円（55%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 ML574 U574 現行モデル メンズ レディーススニーカー [ニューバランス] U57452Z D 230
13,970円 → 11,185円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
new balance(ニューバランス) ユニセックスベビー 【旧モデル】 IZ996 ベルクロ マジックテープ 面ファスナーベビー キッズスニーカー 子供 男の子 女の子ファーストシューズ(12.0cm~16.5cm) 996 IZ996
6,490円 → 5,596円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
new balance(ニューバランス) メンズ MW880 v6 Fresh Foam フレッシュフォーム 幅広ウォーキングシューズ MW880
13,200円 → 10,570円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「ニューバランス」はこちら
→「Amazon GW スマイルSale」はこちら
Prime会員を対象に、ポイントアップキャンペーンが開催
Prime会員を対象に、キャンペーン期間中にエントリーして合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります