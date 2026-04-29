INIが、グループ初の東京ドーム公演を含む東阪ドームツアーを9月より開催する。

（関連：INI、ROIROM、JO1……アーティストの物語と楽曲の相乗効果 ボーイズグループによるチャートアクションの変化）

本情報は、4月28日に自身のYouTube公式チャンネルで行われた生配信『INI 春の決起集会』で発表されたもの。同配信では、シングル『PULSE』のタイトル曲「All 4 U（English ver.）」とオフィシャルリミックスを5月に配信リリースすることや、初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』と2025年に開催したバンテリンドーム ナゴヤ公演の映像作品『2025 INI LIVE TOUR [XQUARE - MASTERPIECE] IN VANTELIN DOME NAGOYA』スペシャルボックスのジャケット写真や特典映像などの詳細も公開された。

本ツアーは、9月16日、17日に東京ドーム、11月14日、15日京セラドーム大阪で開催。チケットは、5月17日まで超最速先行が受付中だ。タイトルなどの詳細は後日発表される。

本ツアーの開催について、髙塚大夢は「東京ドーム公演が夢だったので本当にうれしい」と喜びの表情を見せ、木村柾哉は「今回もすごいライブになると思います、ぜひ来てほしい！」と意気込みを語った。

なおINIは、5月に行われる『KCON JAPAN』や『音道楽LIVE2026』、6月には『ごぶごぶフェス』などの大型音楽イベントへの出演を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）