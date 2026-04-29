札幌vs藤枝 スタメン発表
[4.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第13節](プレド)
※14:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 2 高尾瑠
DF 3 パク・ミンギュ
DF 15 家泉怜依
DF 47 西野奨太
MF 11 青木亮太
MF 18 木戸柊摩
MF 19 ティラパット
MF 27 荒野拓馬
MF 31 堀米悠斗
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 39 川原颯斗
DF 50 浦上仁騎
DF 55 R. Umetsu
MF 14 田中克幸
MF 16 長谷川竜也
FW 22 キングロード・サフォ
FW 23 大森真吾
FW 71 白井陽斗
監督
川井健太
[藤枝MYFC]
先発
GK 31 栗栖汰志
DF 3 鈴木翔太
DF 5 楠本卓海
DF 16 森侑里
MF 7 松木駿之介
MF 13 中村優斗
MF 14 三木仁太
MF 17 岡澤昂星
MF 23 梶川諒太
MF 25 中村涼
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 4 中川創
DF 22 久富良輔
MF 8 浅倉廉
MF 15 杉田真彦
MF 26 河本大雅
MF 30 芹生海翔
FW 9 矢村健
FW 20 久保征一郎
監督
槙野智章
※14:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 2 高尾瑠
DF 3 パク・ミンギュ
DF 15 家泉怜依
DF 47 西野奨太
MF 11 青木亮太
MF 18 木戸柊摩
MF 19 ティラパット
MF 27 荒野拓馬
MF 31 堀米悠斗
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 39 川原颯斗
DF 55 R. Umetsu
MF 14 田中克幸
MF 16 長谷川竜也
FW 22 キングロード・サフォ
FW 23 大森真吾
FW 71 白井陽斗
監督
川井健太
[藤枝MYFC]
先発
GK 31 栗栖汰志
DF 3 鈴木翔太
DF 5 楠本卓海
DF 16 森侑里
MF 7 松木駿之介
MF 13 中村優斗
MF 14 三木仁太
MF 17 岡澤昂星
MF 23 梶川諒太
MF 25 中村涼
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 4 中川創
DF 22 久富良輔
MF 8 浅倉廉
MF 15 杉田真彦
MF 26 河本大雅
MF 30 芹生海翔
FW 9 矢村健
FW 20 久保征一郎
監督
槙野智章