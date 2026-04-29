[4.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第13節](プレド)

※14:00開始

主審:木村博之

<出場メンバー>

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 24 田川知樹

DF 2 高尾瑠

DF 3 パク・ミンギュ

DF 15 家泉怜依

DF 47 西野奨太

MF 11 青木亮太

MF 18 木戸柊摩

MF 19 ティラパット

MF 27 荒野拓馬

MF 31 堀米悠斗

FW 20 アマドゥ・バカヨコ

控え

GK 1 菅野孝憲

DF 39 川原颯斗

DF 50 浦上仁騎

DF 55 R. Umetsu

MF 14 田中克幸

MF 16 長谷川竜也

FW 22 キングロード・サフォ

FW 23 大森真吾

FW 71 白井陽斗

監督

川井健太

[藤枝MYFC]

先発

GK 31 栗栖汰志

DF 3 鈴木翔太

DF 5 楠本卓海

DF 16 森侑里

MF 7 松木駿之介

MF 13 中村優斗

MF 14 三木仁太

MF 17 岡澤昂星

MF 23 梶川諒太

MF 25 中村涼

FW 11 真鍋隼虎

控え

GK 21 ジョーンズ・レイ

DF 4 中川創

DF 22 久富良輔

MF 8 浅倉廉

MF 15 杉田真彦

MF 26 河本大雅

MF 30 芹生海翔

FW 9 矢村健

FW 20 久保征一郎

監督

槙野智章