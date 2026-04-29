テレビ番組のロケ中に右膝外側半月板損傷の重傷を負ったサッカー元日本代表の前園真聖氏（52）が、29日までにインスタグラムを更新し、仕事復帰したことを報告した。

前園氏は「今日から仕事復帰させていただきました」と切り出し、「番組10年目になる四国自転車旅での復帰を嬉しく思います。まだまだやれるお仕事は限られてはきますが、一歩一歩進んでいきたいと思います」と報告。続けて、「前園真聖 四国推したび 次はどこ行くSP」の番組名と、「5／22(金)19:30−徳島＆香川編 5／29(金)19:30−愛媛＆高知編」と放送内容、日時も添えて伝えた。

番組はNHK松山放送局の制作で四国地域で放送されており、2017年にスタート。前園氏が“自転車旅”に臨んでいる。

今回は“自転車旅”はお預けで、トークのみの復帰となったようで、続いての投稿では、収録を振り返り「久しぶりの番組収録で緊張しましたが、10年間共に番組を作ってきたスタッフに会えたら安心しました。しっかりとリハビリして、また自転車で四国を旅します！」と書き込んだ。

前園氏は今年2月末、テレビ東京の特番「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ中、右膝外側半月板損傷の重傷を負い、3月上旬に手術を終え、リハビリに励んでいた。