■これまでのあらすじ

妻は夫に離婚を切り出した。夫は拒否し、姫花も慰謝料を払えないと泣いて訴えるなど反省の色がない。さらに夫は姫花に「お前さえ現れなければ！」と逆ギレするが、妻は動じることはなかった。「一生かけて慰謝料を払ってもらう」と毅然と言い放つのだった。



「俺は父親だぞ」と、最後まで離婚届けにサインすることを拒んでいた夫。父親なら、どうして娘を裏切るようなことをしたの？一度は許したのに、どうして心を入れ替えることができなかったの？

家族より自分の気持ちを優先した結果こうなったのだと、いつかわかる日が来るのでしょうか…。会社での処分を受け、夫は部署異動に。社内で肩身の狭い思いをしているそうですが、私にはもう関係のないこと。慰謝料と養育費さえ払ってもらえれば、それでいいです。娘は今、定期的に夫と会っています。娘には寂しい思いをさせてしまっている分、これ以上娘が傷つくことがないように…これからも精一杯愛情をかけて育てていこうと思います。

※この漫画は実話を元に編集しています

落ち込む勘違い男が出会ったのはー…まさかの姫花登場！この出会い、どうなる？(ウーマンエキサイト編集部)