家庭を壊しておいて父親面は通らない…裏切りの代償に気付いた夫と職を失った女の末路は…【同じ女に二度奪われた夫 Vol.23】
■これまでのあらすじ
妻は夫に離婚を切り出した。夫は拒否し、姫花も慰謝料を払えないと泣いて訴えるなど反省の色がない。さらに夫は姫花に「お前さえ現れなければ！」と逆ギレするが、妻は動じることはなかった。「一生かけて慰謝料を払ってもらう」と毅然と言い放つのだった。
妻は夫に離婚を切り出した。夫は拒否し、姫花も慰謝料を払えないと泣いて訴えるなど反省の色がない。さらに夫は姫花に「お前さえ現れなければ！」と逆ギレするが、妻は動じることはなかった。「一生かけて慰謝料を払ってもらう」と毅然と言い放つのだった。
「俺は父親だぞ」と、最後まで離婚届けにサインすることを拒んでいた夫。
父親なら、どうして娘を裏切るようなことをしたの？
一度は許したのに、どうして心を入れ替えることができなかったの？
会社での処分を受け、夫は部署異動に。社内で肩身の狭い思いをしているそうですが、私にはもう関係のないこと。慰謝料と養育費さえ払ってもらえれば、それでいいです。
娘は今、定期的に夫と会っています。娘には寂しい思いをさせてしまっている分、これ以上娘が傷つくことがないように…これからも精一杯愛情をかけて育てていこうと思います。
※この漫画は実話を元に編集しています
落ち込む勘違い男が出会ったのはー…
まさかの姫花登場！
この出会い、どうなる？
「そのチョコ勘違いです！」1話目はこちら＞＞
(ウーマンエキサイト編集部)