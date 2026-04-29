ランコムのジューシー チューブに限定色！果実のように輝くベリーリップ
みずみずしい果実のような唇を叶えたい方に♡ランコムから、ベリーの魅力を詰め込んだ限定コレクシオン「ジャム ベリー コレクシオン」が登場しました。ジューシーな発色とツヤ感が楽しめるリップアイテムは、ひと塗りで顔色まで華やかに。初夏のメイクにぴったりな、ときめきカラーが揃います。
ジューシー チューブの限定カラー
人気のリップグロス「ジューシー チューブ」からは、限定2色が登場。
#27 CHEEKY CHERRY
価格：3,850円（税込）
ピンクラメが輝くビビッドレッド。
#15 BERRY BISOU
価格：3,850円（税込）
ブルーグリッター入りのパープル。
とろけるようなテクスチャーで唇にフィットし、ぷるんとしたツヤ感を演出。単色使いはもちろん、重ねて深みをプラスする使い方もおすすめです。
ディオールのUVプロテクター新作♡透明感仕上げの限定UVが登場
イドル リップ バターグロウ新色
「イドル リップ バターグロウ」からは、新たに3色がラインアップ。
バターのようにとろける質感で、唇にうるおいとツヤを与えながら、自然な血色感を演出。どのカラーも肌なじみが良く、デイリーにも使いやすいのが魅力です。
#52 BERRY GLOW
価格：5,500円（税込）
気品あるワインレッド。
#59 CHEEKY CHERRY
価格：5,500円（税込）
ジューシーなレッド。
#90 BERRY BISOU
価格：5,500円（税込）
ピンクラメ入りブルーベリーカラー。
発売日：2026年5月1日（金）全国発売
※2026年4月24日（金）公式オンライン先行発売
ベリーメイクで旬顔に
今回のコレクションは、甘酸っぱいベリーカラーが主役。透明感のある発色とツヤ感で、軽やかでフレッシュな印象に仕上がります。
リップを主役にしたシンプルメイクにも、華やかなポイントメイクにもぴったり。気分やシーンに合わせて、自由に楽しめるラインです。