ランコムのジューシー チューブに限定色！果実のように輝くベリーリップ

みずみずしい果実のような唇を叶えたい方に♡ランコムから、ベリーの魅力を詰め込んだ限定コレクシオン「ジャム ベリー コレクシオン」が登場しました。ジューシーな発色とツヤ感が楽しめるリップアイテムは、ひと塗りで顔色まで華やかに。初夏のメイクにぴったりな、ときめきカラーが揃います。

ジューシー チューブの限定カラー

人気のリップグロス「ジューシー チューブ」からは、限定2色が登場。

#27 CHEEKY CHERRY



価格：3,850円（税込）

ピンクラメが輝くビビッドレッド。

#15 BERRY BISOU

価格：3,850円（税込）

ブルーグリッター入りのパープル。

とろけるようなテクスチャーで唇にフィットし、ぷるんとしたツヤ感を演出。単色使いはもちろん、重ねて深みをプラスする使い方もおすすめです。

ディオールのUVプロテクター新作♡透明感仕上げの限定UVが登場

イドル リップ バターグロウ新色

「イドル リップ バターグロウ」からは、新たに3色がラインアップ。

バターのようにとろける質感で、唇にうるおいとツヤを与えながら、自然な血色感を演出。どのカラーも肌なじみが良く、デイリーにも使いやすいのが魅力です。

#52 BERRY GLOW

価格：5,500円（税込）

気品あるワインレッド。

#59 CHEEKY CHERRY

価格：5,500円（税込）

ジューシーなレッド。

#90 BERRY BISOU

価格：5,500円（税込）

ピンクラメ入りブルーベリーカラー。

発売日：2026年5月1日（金）全国発売

※2026年4月24日（金）公式オンライン先行発売

ベリーメイクで旬顔に

今回のコレクションは、甘酸っぱいベリーカラーが主役。透明感のある発色とツヤ感で、軽やかでフレッシュな印象に仕上がります。

リップを主役にしたシンプルメイクにも、華やかなポイントメイクにもぴったり。気分やシーンに合わせて、自由に楽しめるラインです。