「オフ感満載でかわいい」中島健人、ミセス大森との海外ショットを公開！ 「途中の見つめ合い何WWW」
元Sexy Zoneの中島健人さんは4月27日、自身のInstagramを更新。Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さんと海外で撮影した動画を公開し、反響を呼んでいます。
【動画】中島健人＆ミセス大森の海外ショット
ファンからは「仲良しさんですね〜」「オフ感満載でかわいい」「パワースポットすぎませんか？」「途中の見つめ合い何WWW」「どんな会話をしているのかめっちゃ気になる」「朝ごはんのボリューム2人ともすごいね？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】中島健人＆ミセス大森の海外ショット
「どんな会話をしているのかめっちゃ気になる」中島さんは「素敵なbreakfastの思い出 in NY」とつづり、1本の動画を投稿。大森さんとアメリカ・ニューヨークのダイナーで朝食を食べたり、街を散歩したりする様子です。2人の会話の音声は入っていませんが、しばらく言葉を交わした後、数秒間見つめ合うシーンがあります。どんなことを話したのか気になりますが、とても楽しそうです。
ニューヨークでは美人歌手ともツーショット2月14日の投稿では、YOASOBIのボーカル・ikuraとしても活躍するシンガーソングライターの幾田りらさんとニューヨークで撮影したツーショットを公開していた中島さん。ファンからは「中島健人 YOASOBI実現させて下さい!!」「Ayaseさんが嫉妬しそう」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)