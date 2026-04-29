HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、常に安定したパフォーマンスで評価されてきたAYANA（桑原彩菜）が、コーチから「つまらない」という衝撃的な言葉を突きつけられた。

【映像】つまらないと酷評された実際のダンス

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、追加メンバーとしてRINKA（荒武凜香・21歳）が加わった。(※全て参加時の年齢）

サビ前の重要なボーカルパートを任されたAYANAだったが、コーチのニッキーは練習を止め、「今、あなたを『つまらない』と感じるわ」とはっきり告げた。この言葉にスタジオからは「そんなことないよ」「辛い…」と悲鳴が上がる。

ニッキー氏はこの言葉の真意について、かつての教え子であり現在は『The Debut: Dream Academy』のデビュー組となったメーガンの例を挙げ、「同じように彼女に『つまらない』と言ったわ」と明かし「ひどい言葉だったけど彼女にそう言ったのは、誰かに感情を揺さぶられる必要があったから。彼女にはその一押しが必要だった。あなたにも今、その一押しが必要だと思うの。私の言葉は障壁のように目の前に現れるけど、それを壊して成長する人もいる」と語った。

AYANAは「『えー』ってなって、『つまらない？』って思って、ビックリもしたし、ちょっと傷ついたじゃないけど…」とショックを隠せない様子だったが、「でも、メーガンさんみたいに克服して、もっとカッコいいステージができるっていうことへの自信にも繋がったし、もっと研究しようって、ポジティブに捉えました」と前を向いた。