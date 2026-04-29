「出世した人の65％」が休日にやっている“意外な行動”・ベスト1
「なんであの人が、出世したの？」
そう感じたことはないだろうか。多くの人は、「仕事で結果を出した人が出世する」と考える。しかし、現実はそう単純ではない。
その答えを教えてくれるのが、書籍『会社から期待されている人の習慣115』（越川慎司著・ダイヤモンド社）だ。これまでに数多くの企業で「働き方」を分析・支援してきた著者が、815社・17万3000人を徹底調査して「同世代より出世が早い人たち」の意外な共通点を突き止めた。大規模な統計データに基づき、「評価される人の行動」を科学的に解き明かした一冊だ。今回は同書から、期待されている人たちの65％が実践していた「休日の意外な習慣」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
休日なのに、「仕事の連絡」が気になっていないか
せっかくの休日なのに、スマホが鳴るたびに仕事のことが頭をよぎる。
「急ぎかもしれない」
そう思って、ついメールやチャットを開いてしまう。
家族と一緒にいても、どこか上の空。「また仕事のこと考えてるでしょ」と言われた経験がある人も多いのではないだろうか。
実際、この悩みを抱えている人は少なくない。
これまでに815社17万人を分析し、「職場で評価されている人たちの共通点」を解析した越川慎司氏は、著書『会社から期待されている人の習慣115』で、次のように書いている。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
多くの人が、休んでいるつもりで、実は「通知」のせいで休めていないのである。
期待されている人の65％は「通知オフ」を経験している
一方で、出世が早い人たちは、休日に明確な線引きをしている。
同書では、その習慣について次のように示されている。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
彼らは、ただ気合いで仕事を忘れようとしているのではない。
通知そのものを切ることで、仕事との距離を強制的につくっているのである。
さらに興味深いのは、
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
という事実である。
自分だけで頑張るのではなく、周囲ともルールを共有する。
そこに、休日の質を上げる工夫がある。
出世を分けるのは「仕事との境界線」を引けるかどうか
もちろん、期待されている人たちも、すべての連絡を遮断しているわけではない。
同書では、ある大手IT企業の部長の発言が紹介されている。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
くわえて彼は、金曜の終業時に「電話以外の連絡への返信は月曜になります」とチームに宣言しているそうだ。
最初は「評価に影響するかも」と不安だったそうだが、メンバーからは「自分も見習いたい」という反応が多かったとのこと。「おかげで自分も週末にメールを送りにくくなり、結果的にチーム全体の休日の質が上がった」という声もあったという。
期待されている人たちは、休日との境界線を明示することで、罪悪感なく心からゆっくりと休日を過ごしていたのだ。
休日の、仕事との向き合い方にルールを設ける。
この習慣が、休日の質と、周囲の人との関係性を同時に高めているのかもしれない。
（本稿は、『会社から期待されている人の習慣115』の内容を引用して作成した記事です。書籍では「評価と信頼を得ている人たちの共通点」を多数紹介しています）