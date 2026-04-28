Google ストアで「紹介プログラム」が再々開始！紹介された人はPixelスマホなどが10％OFF、紹介した人は最大5万円分ストアポイント付与
|Google ストアで「紹介プログラム」が再びスタート！紹介された人はPixelスマホが10％OFFに
グーグル（以下、Google Japan）は26日、同社が運営する日本向けGoogle公式Webショップ「Google ストア」（ https://store.google.com/ ）において再び「Google Pixel 紹介プログラム」を開始したとお知らせしています。プログラムで紹介できる人は開始時点でGoogle ストアのメール配信に登録しており、プログラムの期間限定トライアルの対象者として選ばれている必要があるとのこと。
一方、紹介された人（以下、被紹介者）は送られてきた紹介コードをクーポンコード「Google ストア紹介特典ポイント」として使って対象のPixelスマホが10％OFFで購入できます。なお、この紹介コードは他の特典と組み合わせることが可能ですが、新製品の発売キャンペーンや Google 創立記念キャンペーン、新生活キャンペーンなどといった特定のキャンペーン時には利用できないということです。また紹介コードの有効期限は2026年7月31日（金）までとのこと。
Google ストアではこれまでにも何回かに渡って「紹介キャンペーン」が実施されており、特に以前に紹介したように今回と同様のGoogle Pixel 紹介プログラムが昨年1月と[https://s-max.jp/archives/1838155.html[昨年10月]]に実施されてきましたが、今回もこれと同じように紹介者が家族や友達などに紹介コードをメールで送るか、紹介コードを生成してSMSやLINEなどで送り、被紹介者が対象のPixelスマホを購入すると、紹介者と被紹介者ともに特典がもらえ、特典は紹介者が1人を紹介するごとに5,000円分のGoogle ストアポイントで、被紹介者が対象のPixelスマホの10％OFFクーポンコードとなっています。
クーポンコードは購入時における「ご購入手続き」において「プロモーション コードを追加」の「コードを入力（オプション）」にクーポンコードを入力（コピー＆貼付）して「適用」して購入します。適用された場合には「Pixel 紹介コードで10％ 引き」といった表示がされるため、きちんと確認してからご購入ください。これにより、例えば、Pixel 10aの128GBなら通常79,900円なので10％OFF（7,990円割引）の71,910円で購入できます。なお、紹介してもらう人がない場合には以下のクーポンコードをご利用ください。
※ クーポンコードは随時更新し、特典獲得済みおよび保留中の場合には削除していきたいと思います。
REF-C01T73PIYTJIA37O9LRMQCU
REF-2ZQESWOMCSS4U3336OLZ8GR
REF-KHIG1O0LFKE3FK50MGEVNYH
REF-9BQ05ETJSUP1D2NU2UZ4T51
REF-N9ESRKO18D5A36JZWDXZSJL
REF-D052SYRGAO306J41F0XW8J3
REF-BX3EE3RKJ2G1ZLOIDUACPUG
REF-ADOKNWP445B380ZNPRE3H00
REF-FGNXDDAHXWKDQCMXLYZOPNG
REF-430JIFH22NMYA1ZT9A78AI9
獲得した5,000分のGoogle ストアクレジットはコード利用者による対象スマホの15日間の返品可能期間が経過した後、15日以内にGoogleアカウントに反映されます。またプログラムの紹介コードは生成またはメール送信すると「有効」となり、紹介された人が購入手続きの際に適用ボタンを押して購入すると、そのコードは「無効」になるほか、紹介特典はコード利用者が対象スマホを返品しても無効になります。その他、詳細は紹介プログラムの専用Webページをご確認ください。
記事執筆：memn0ck
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