◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―０ＤｅＮＡ（２８日・バンテリンＤ）

中日・阿部寿樹内野手が４回１死二塁で１号２ランを放った。今季は楽天から４年ぶりに中日に復帰した３６歳。竜では２０２２年９月６日の広島戦（バンテリンＤ）以来の本塁打が勝利につながり「勝てないとうれしさも半減。本当に勝ってよかったです」と振り返った。井上監督は、４試合ぶりのスタメン起用について「当たりましたね」とニヤリ。「今日は『阿部の一発が出ないかなあ』なんて気持ちで起用しましたけど。はい、見事に当たりました」と喜んだ。

阿部は「ホームランウイング様々ですね」と、新設の“ラッキーゾーン”にも感謝。一方で、打撃への影響は「変わらないです。変えて、ホームランウイングにピンポイントで打てるかと言ったら、打てない。しっかり振った中でコンタクトできるように」と語り、持ち味である右方向への打撃が光った。

「練習がすべて。試合に出たり出なかったりですけど、練習でしっかり打てるように、守れるように」。本塁打の後のベンチでの笑顔について問われると「全然、覚えていない。笑っていましたか」と苦笑いした。クールな口ひげをトレードマークに「マスター」の愛称で親しまれるベテランは「たまには笑わせてください」と、はにかんだ。