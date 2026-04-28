「찹쌀떡（チャプサルトク）」の意味は？韓国スイーツ好きなら知っているかも♡【韓国語クイズ】
韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「찹쌀떡（チャプサルトク）」の意味知ってる？
「찹쌀떡（チャプサルトク）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、あるスイーツのことを指していますよ。
「찹쌀떡（チャプサルトク）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「もち米餅」でした！
「찹쌀떡（チャプサルトク）」とは、「もち米餅」を表す言葉。
「찹쌀떡（チャプサルトク）」は、もち米粉を蒸してこね、そのなかに小豆あんを入れて丸めて作られます。
生地によもぎを練りこんで香りをつけることもあり、最近では小豆あんの代わりに生クリームやさつまいも、チーズなど、さまざまな材料を使うアレンジ版も増えているんだとか。
あなたはわかりましたか？
覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『visitKOREA』
ライター Ray WEB編集部