ポケモン30周年のピックアップテーマ「たべる」をイメージしたグッズシリーズ「Pokémon Timeless Adventure」が、5月14日にポケモンセンターオンラインで発売されることが発表された。

【画像あり】ヌオーの頭上に水面をイメージした天板がのった“かわいすぎる”テーブルなどグッズ一覧

本シリーズは、ピカチュウ・キモリ・アチャモ・ミズゴロウがホウエン地方できのみやフエンせんべいを食べながら過ごす様子を描いたアートを使用したもの。アクリルブロックやA4クリアファイル、ステッカーセット、ロールクッキーなどがラインナップされる。

オーロラ加工が施されたアクリルキーホルダーは、カラビナにリングが付いた仕様で、別のチャームを追加してアレンジできる作りとなっている。

「たべる」のテーマにちなみ、耐熱素材のスクエアプレートや、折りたたみパーツ付きのステンレスペットボトルホルダーも展開される。ペットボトルホルダーはスクリューキャップ仕様で、ペットボトルの高さに合わせて調節が可能となっている。

あわせて、「ミニテーブル ヌオー」がポケモンセンターオンラインで受注販売される。ヌオーの頭上に、水面をイメージした天板がのったデザインが特徴となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）