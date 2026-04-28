ベルテックス静岡は２８日、麻生卓志ゼネラルマネージャー（５０）の退任に伴い、新たに井上雅史氏（６０）が新ＧＭに就任すると発表した。

井上氏は日立サンロッカーズのアシスタントゼネラルマネージャーなどを経て、２０１６年に日本バスケットボール協会専務次長に就任。同技術委員として男女代表チームのゼネラルマネージャーなどを経て、２５年にベルテックス静岡の教育事業部へ。

以下は井上氏のコメント。

この度、ベルテックス静岡のゼネラルマネージャーに就任しました、井上雅史と申します。 これまで様々な形でバスケットボールに関わってきましたが、こうしたご縁をいただき大変光栄であると共に、大きな責任を感じております。

ベルテックス静岡は2019年のBリーグ参入以来、オーナーのみなさまや静岡県内を中心としたパートナー企業のみなさま、行政、そして地域のみなさまに支えられてきたクラブであり、歴史はまだ浅いものの、これまで所属した70名の選手達、チーム・フロントスタッフが懸命になって築き上げてきた歩みと礎があります。

その大切な基盤をより強固なものにすべく、トップチームの強化はもちろん、アカデミーと連携した育成や普及の醸成を行い、より地元・静岡県で愛されるクラブを目指していきたいと思います。

引き続きベルテックス静岡への熱いご声援をよろしくお願いいたします。