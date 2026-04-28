“りくりゅう”引退会見の背景に謎の“映画『マイケル』” 木下グループの映画会社が配給
ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、現役引退を表明した三浦璃来と木原龍一の“りくりゅう”ペアが28日、記者会見を行った。2人の背後に置かれたパネルには、所属する木下グループのロゴとともに、「映画『マイケル』6・12」の文字が並び、「映画『マイケル』って何？」と気になった人もいるかもしれない。
【動画】映画『Michael／マイケル』日本版本予告
映画『マイケル』は、“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの半生を描く伝記映画『Michael／マイケル』で、木下グループ傘下のキノフィルムズ配給により6月12日に公開予定の作品だ。
人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、ムーンウォークなど革新的なパフォーマンスで音楽史に名を刻んだマイケル。本作では、ジャクソン5の一員として才能を見いだされた幼少期から、世界的エンターテイナーへと駆け上がるまでの軌跡を描く。
主演にはマイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソンを起用。製作は『ボヘミアン・ラプソディ』のグレアム・キング、監督は『トレーニング デイ』『イコライザー』で知られるアントワーン・フークアが務める。4月24日より全米公開され、大ヒットスタートを切っている。
【動画】映画『Michael／マイケル』日本版本予告
映画『マイケル』は、“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの半生を描く伝記映画『Michael／マイケル』で、木下グループ傘下のキノフィルムズ配給により6月12日に公開予定の作品だ。
主演にはマイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソンを起用。製作は『ボヘミアン・ラプソディ』のグレアム・キング、監督は『トレーニング デイ』『イコライザー』で知られるアントワーン・フークアが務める。4月24日より全米公開され、大ヒットスタートを切っている。