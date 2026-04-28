2位のカニップルとは26ポイント差…マブスのクーパー・フラッグが新人王に選出

4月28日（現地時間27日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンの最優秀新人賞（ROY／新人王）に、ダラス・マーベリックスのクーパー・フラッグが選ばれたことを発表した。

2025年のドラフト全体1位でマブスから指名された206センチ92キロのフォワードは、70試合へ出場して平均33.5分21.0得点6.7リバウンド4.5アシスト1.2スティール0.9ブロックをマーク。

得点、リバウンド、アシスト、スティールの4部門でチームトップの数字を残したルーキーは、1984－85シーズンのマイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか）以来、今シーズンのフラッグが初となった。

また、フラッグは1月30日のシャーロット・ホーネッツ戦で10代の選手では歴代最多の49得点を奪取。4月4日のオーランド・マジック戦ではNBA史上最年少で50得点超え（51得点）をたたき出した。

今シーズンの新人王争いは、フラッグとデューク大学時代のチームメートだったコン・カニップル（ホーネッツ）がトップを走り、一時はカニップルが有力と評される時期もあった。

昨年のドラフト1巡目4位で指名されたカニップルは、81試合の出場で平均18.5得点5.3リバウンド3.4アシストに3ポイントシュート成功率42.5パーセントの好成績。

3ポイント成功数273本はリーグ1位で、2022－23シーズンにキーガン・マレー（サクラメント・キングス）が残した206本を大幅に上回り、ルーキーの1シーズンにおける3ポイント成功数記録を塗り替えた。

投票権を持つ100名のメディアと放送関係者のうち、56名は5ポイントが加算される1位票をフラッグへ、55名は3ポイントが加算される2位票をカニップルへ投票。1ポイント加算の3位票は、93名がフィラデルフィア・セブンティシクサーズのVJ・エッジコムへ投じた。

新人王に選ばれたフラッグは計412ポイントで、2位に入ったカニップルは計386ポイントと、その差はわずか26。現行フォーマットが採用された2002－03シーズン以降では、2021－22シーズンの15ポイント差に次ぐ僅差となった。今シーズンの新人王の投票結果は下記のとおり。



※所属チーム名は略称、カッコ内の数字が1位票獲得数

◆■2025－26シーズン 最優秀新人賞（ROY） 投票結果

１位 クーパー・フラッグ（マーベリックス）：412ポイント（56）



２位 コン・カニップル（ホーネッツ）：386ポイント（44）



３位 VJ・エッジコム（シクサーズ）：96ポイント



４位 ディラン・ハーパー（スパーズ）：5ポイント



５位 セドリック・キャワード（グリズリーズ）：1ポイント

【動画】新人王に輝いたフラッグの好プレー集！





