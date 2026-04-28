歴代の名作が味わえる！？【スタバ】コンプしたくなる♡「新作フラペチーノ」

【スターバックス】では、歴代の名作フラペチーノ®が進化して復活。全5種類あるものの、店舗ごとにラインナップが異なります。今回はそんな「新作フラペチーノ」についてご紹介。コンプリートを目指して、いろいろな店舗をまわってみてはいかが？

ほろ苦ジェリーがたっぷり！

4/8より販売がスタートした「THE STAR フラペチーノ®」シリーズ。「THE フラペチーノ® of コーヒージェリー」は、オリジナルのエスプレッソローストを使用したコーヒージェリーに、コーヒーホイップやコーヒーパウダーをあわせています。@j.u_u.n__starbucksさんは「ストローからちゅるんと入ってくる喉ごし最高」と高評価。

果肉たっぷりなぜいたくビバレッジ

@j.u_u.n__starbucksさんが「果肉感がすごい」と大興奮なのが、過去最大量のメロン果肉が使われている「THE フラペチーノ® of メロン of メロン」です。カップの底には赤肉メロン果肉がたっぷり。メロンフレーバーのホイップや赤肉メロンソースもあわせています。メロン好きはぜひ試してみて。

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※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A