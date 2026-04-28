木南晴夏（40＝写真）主演の連続ドラマがすでに“危険水域”だ。

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4月9日から始まった「今夜、秘密のキッチンで」（フジテレビ系＝木曜夜10時）は、初回の平均世帯視聴率3.9％から、第2話で3.3％までダウン（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。第3話で3.6％と微増したが、TVerのお気に入り登録数は42.5万、レビューサイトFilmarksでの評価も5点満点で2.7だ（いずれも4月27日現在）。

《「悩みを抱える主婦」（木南）×「謎のシェフ」（高杉真宙＝29） 秘密空間“キッチン”で生まれる“ときめき” 大人のファンタジック・ラブストーリー》（公式サイトから）なのだが、今のところ数字的にはいいとこなし。《つまらない》と一刀両断の書き込みも目立つ。

覚えているだろうが、木南は2023年10月期放送の主演ドラマ「セクシー田中さん」（日本テレビ系）の脚本をめぐって原作者が死亡という悲劇に見舞われた。

「問題は日テレ側にあったわけで、木南さんにすればトバッチリですが、ドラマの『セクシー田中さん』の関係者は、いまだに負のイメージを持たれがち。それを払拭する意味でも、3年ぶりの民放主演ドラマをヒットさせたかったはずです」（スポーツ紙芸能担当デスク）

木南は18年6月に玉木宏（46）と結婚し、20年8月に第1子、昨年12月に第2子が誕生と私生活は順調そのものだが、女優業は……結果は先に述べた通りだ。

「木南さんが演技派であることは言うまでもありませんし、コメディーの才能もあるし、私生活ではパン好き、飾らない人柄から自然体で親しみやすいというイメージが根強くあります。が、2児の母となったことでイメチェンというか、“大人の女性”をアピールしたかったのかもしれませんが……」とある芸能プロダクション幹部はこう続ける。

「ただ、最近のフジの恋愛ドラマは、大昔の月9全盛時代とは違って、精彩を欠いています。25年7月期に話題になった『愛の、がっこう。』はラウールさん人気に負うところが大きかったですし、ここ数年、これと言ったヒット作はすぐに思い浮かばない。そもそもフジは中居正広さんの性加害問題があって、女性蔑視の企業文化があるというイメージを持たれてしまった。《フジが恋愛ドラマかよ》などと冷ややかに見る向きも、いまだにある。企画自体に無理があるかも」

レビューの中には《モラハラシーンが無理》なんて声も。

「コアなドラマファンが見る深夜ならいざ知らず、内容的にも、一般視聴者も相手にするGP帯には向かないのでは」（前出のスポーツ紙芸能担当デスク）

木南は出演する局の選択を間違えた？

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