「爆発的なパワーがようやく…」岡本和真の“ひたむきさ”が引き寄せた好機　最下位のレ軍戦は「十分に対応できる」

岡本はチームトップの5本塁打を放っている(C)Getty Images

ブルージェイズは現地時間4月26日のガーディアンズ戦に4-2で勝利し、今季初めてとなる2カード連続での勝ち越しに成功した。現在も借金を抱えているものの勝率5割も近づいてきており、序盤での出遅れから、巻き返しの兆しを見せつつある。

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その中で、開幕からレギュラー出場を続けている岡本和真に対する注目度も高まっている。メジャーの壁に苦しみ、バッティングでは打率が2割台前半に留まっているものの、ガーディアンズとのカードでは2試合連続で本塁打を記録。ロジャースセンターのバックスクリーンへのアーチを連発し、持ち前の長打力で地元のファンを沸かせた。

そして、上向いてきたチーム状況とともに、背番号7の活躍も現地メディアで取り上げられている。米誌『Sports Illustrated』では、ここ数試合における岡本の打撃でのパフォーマンスを振り返っており、「ここにきてブルージェイズの三塁手は本来の打撃を取り戻しつつある」と評価する。

その上で同メディアは、「直近7試合（25日まで）でのオカモトのパフォーマンスは好材料だ。ここ1週間で3本塁打に加え、7打点、5四球、さらに自身も7得点を記録。打線の中で明確な存在感を放っている」と指摘。各スタッツを称えるとともに、「この期間の打率は.375と高水準だが、それ以上に目を引くのが長打力で、ほぼ.800に迫る。チームが切望していた爆発的なパワーが、ようやくオカモトから生まれ始めている」などと綴っている。