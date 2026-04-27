【新生活応援】“材料1つ”でできる！簡単作りおき副菜4選

お弁当作りがスタート！

お弁当を作り始める人も多い4月。メインの肉や魚はさておき、そのほかのおかずとして何を作ったらいいのか困っている方に、今回はぴったりのレシピをご紹介します。ピックアップしたのは、野菜1品で作れるお弁当おかず！ どれもサッと作れるので、スキマができてしまった、あと一品足りない……そんなときに重宝することウケアイです。



レンジで蒸すだけ！

きんぴらにしてもおいしい

カレー味がポイント

レモン＆バジルでおしゃれに！

いかがですか？ 野菜1品でこんなにいろいろなおかずが作れるなんて目からウロコ！という人も多かったかもしれません。作りおきしておくと、本当に助かります。お弁当作りに慣れている人でもマンネリ化しやすいおかず。今回ご紹介したおかずをぜひ活用して、バラエティ豊かな美味しいお弁当を作ってください。

「お弁当」の基本ルール

水分が少ないおかずを選ぶおかずの味つけは濃いめにするおかずは十分に加熱調理する作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておくおかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する