【新生活応援】“材料1つ”でできる！簡単作りおき副菜4選
お弁当作りがスタート！
お弁当を作り始める人も多い4月。メインの肉や魚はさておき、そのほかのおかずとして何を作ったらいいのか困っている方に、今回はぴったりのレシピをご紹介します。ピックアップしたのは、野菜1品で作れるお弁当おかず！ どれもサッと作れるので、スキマができてしまった、あと一品足りない……そんなときに重宝することウケアイです。
レンジで蒸すだけ！
きんぴらにしてもおいしい
カレー味がポイント
レモン＆バジルでおしゃれに！
いかがですか？ 野菜1品でこんなにいろいろなおかずが作れるなんて目からウロコ！という人も多かったかもしれません。作りおきしておくと、本当に助かります。お弁当作りに慣れている人でもマンネリ化しやすいおかず。今回ご紹介したおかずをぜひ活用して、バラエティ豊かな美味しいお弁当を作ってください。
「お弁当」の基本ルール
水分が少ないおかずを選ぶ
おかずの味つけは濃いめにする
おかずは十分に加熱調理する
作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておく
おかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める
素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める
持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する