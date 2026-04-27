細木数子さん（享年83）の娘で占い師の細木かおりさん（47）が2026年4月27日にXを更新し、数子さんの波乱の人生を描いたNetflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」について言及した。

「お金はまったくもらってません！笑」とも

「地獄に堕ちるわよ」は4月27日16時から配信開始。このドラマを巡っては、かおりさんが24日のX投稿で、数子さんの衣装やバッグを貸してドラマ制作に協力したと明かしていた。

こうした中、かおりさんが数子さんについて語るインタビュー映像が25日にABEMAで公開された。この映像では、数子さんの人生を描くドラマの配信が決定したとNetflix側から事後報告を受けたことや、ドラマの配信に関してお金をもらっていないことなどを明かしていた。

かおりさんは27日、この映像の一部をスクリーンショットしたX投稿に引用リプライを送る形で、「お金はまったくもらってません！笑」と改めて強調した。

続く投稿では、「実はどうしても内容が気になって、『さすがに事前に観せてください！』とお願い」したとも明かした。しかし、「先日ようやく観せていただいたんですが...『3話までなら』と言われてしまった」と苦笑いの絵文字マークをつけながら報告。「その後が過激なのか...」とつづった。

そして最後に、「未知の領域となる4話から最終話までは、これからじっくり観ようと思います！」とコメントした。

Netflixのドラマ紹介欄では、「テレビや出版界を席巻する一方、霊感商法や裏社会とのつながりをささやかれた彼女の素顔とは」とつづられている。