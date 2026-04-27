日本テレビは27日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、25日から放送がスタートした同局土曜午後10時枠の新報道番組「追跡取材 news LOG」について言及した。

同番組について福田博之社長は「報道局には視聴率を獲得するために工夫を巡らせるのではなく、自分たちの番組はこうなんだということが、見ていただいた方に伝わる放送にしてほしいということを話していました」と指針を表明。「初回ということで、現場も少々硬くなっていた。メインキャスターも交えてよく総括をして、news LOGの個性とか、らしさをしっかり伝えることができるよう次回の放送の準備をしてほしい」としながらも「とても新鮮でしたし、信頼感安定感はさすがだなと。和久田さんらしさと新たな和久田さんの一面を見せて欲しい」とメインキャスターに抜てきした元NHKのエース・和久田麻由子アナウンサー（37）を評価した。

同番組は、NHKで「おはよう日本」「ニュースウオッチ9」などの朝夜の看板報道番組、紅白歌合戦の司会や東京五輪の開会式の中継などを務めていた和久田アナが、同局の森圭介アナ（47）とともにメインキャスターを務める。

27日に発表された初回放送の平均世帯視聴率は3・8％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だった。個人平均視聴率は2・1％。同時間帯のTBSの安住紳一郎アナウンサーがMCを務める同局「情報7days ニュースキャスター」（土曜後10・00）の平均世帯視聴率は10・4％（個人平均視聴率6・0％）。注目の“土10エース対決”初回は「Nキャス」に軍配が上がった。

福田社長は視聴率について「決して満足な数字ではなかったと思ってますけれども、まだ初回ですので、十分に認知もしていただいてないと思います」と言及。「見ていただいた方が、また来週も見ていただけることを重ねていって、もし少しでも多くの方に視聴していただくことができるようになればいい」と話し「具体的な数字については、お話ししません」とした。

また、番組の内容については「まあ私個人のこと言いますと、まあまだまだ物足りないなという風に見ておりました」と厳しい意見。「おそらく回を重ねるごとにいい番組になっていくんじゃないか。狙ったことがしっかり伝わる番組にしていってくれるんじゃないか、と期待しています」と語った。

和久田アナは3月末にNHKを退局し大手芸能事務所「セント・フォース」に所属。10日に行われた制作発表会見では「NHKで得られた経験を糧にこれからニュースの核心を視聴者の皆さんにお届けすることが今の私の使命と考えています」と話していた。