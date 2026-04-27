火曜夜10時から放送中の永作博美さん主演ドラマ『時すでにおスシ!?』。

【写真】個性豊かな面々

子育てを終えた待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた「自分の時間」に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり！ ロマンスあり！ おスシあり！ の完全オリジナルの人生応援ドラマ。

夫を不慮の事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが飛び込んだ、3ヶ月で鮨職人になれるという「鮨アカデミー」の堅物講師・大江戸海弥（おおえど・うみや）を松山ケンイチさんが演じます。

その他、本作に出演する個性豊かなキャストを紹介します。

※以下ネタバレを含みます。

物語の重要な「キーワンコ」

▼澪（みお）と名乗る女性…土居志央梨さん

澪（みお）と名乗る訳ありそうな謎の女性。大江戸に不穏な電話をかけてきたり、大江戸の居る場所に突如現れたりと、日常をかき乱していく。

そんな澪はいつもパグ犬を連れており、そのパグ犬も物語の重要なキーパーソンならぬ、キーワンコとなっていく。彼女たちの存在は、やがて大江戸のみならず、みなとの心にもさざ波を立てることに…。彼女の正体は一体――！？

土居さんは、2024年のＮＨＫ連続テレビ小説『虎に翼』で主人公の同級生役を熱演し、その圧倒的な存在感で注目を浴びる。

さらに、2025年のNetflix映画「10DANCE」では長年のバレエ経験を活かした見事な演技で話題を呼ぶなど、目覚ましい活躍を見せている。TBS連続ドラマの出演は本作が初となる。

今注目の土居さんが、物語にどんなスパイスをもたらすのか期待が高まる。