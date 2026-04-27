任天堂は、「ニンテンドーeショップ ゴールデンウィークセール」を4月28日0時より開催する。期間は5月11日23時59分まで。

本セールでは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用ダウンロード版ソフトを特別価格で販売。対象タイトルには「スーパー マリオパーティ ジャンボリー Nintendo Switch 2 Edition」や「プリンセスピーチ Showtime!」など、ゴールデンウィーク期間中に友達や家族と盛り上がれるソフト、じっくりプレイできるソフトがラインナップされている。

対象ストアは「ニンテンドーeショップ」、通販サイト「マイニンテンドーストア」、公式ストアアプリ「Nintendo Store」の3つ。なお、一部タイトルは既にセールを開始しているほか、セール終了日時が異なる場合もあるため注意が必要となる。

□マイニンテンドーストア「ゴールデンウィークセール」のページ

「スーパー マリオパーティ ジャンボリー Nintendo Switch 2 Edition + ジャンボリーTV」価格：9,100円→6,970円（23%オフ）

「スーパーマリオメーカー 2」価格：6,578円→4,604円（30%オフ）

「プリンセスピーチ Showtime!」価格：6,500円→4,550円（30%オフ）

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