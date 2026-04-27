【未来のレモンサワーBar with FINAL FANTASY VII REBIRTH】 会場：東京都港区六本木ヒルズ大屋根プラザ 営業期間：4月29日～5月3日 ※イベントへの来場は20歳以上限定

アサヒビールは、缶チューハイ「未来のレモンサワー」とスクウェア・エニックスのRPG「ファイナルファンタジーVII リバース」とのコラボレーションを実施する。

「未来のレモンサワー」は、フルオープンでレモンスライスが入った缶チューハイ。コラボレーションに伴い、「ファイナルファンタジーVII リバース」に登場するキャラクター「セフィロス」が登場する特別ムービーが4月27日からWEBで公開される。

本映像では、普段は険しい表情を見せるセフィロスが、手に取った「未来のレモンサワー」から浮かび上がってくるレモンスライスをひとくちかじり、ゴクリと飲んだ後、満足げな表情を浮かべ吐息を漏らす。セフィロスの表情の変化が収められている。

【未来のレモンサワー×FFVII リバース「まさか、アイツが」篇】

缶の中身を覗き込むセフィロス

レモンスライスをかじる

未来のレモンサワーを飲むセフィロス

満足げな表情で吐息を漏らす

また、本企画の一環として、ゲーム内に登場する象徴的な酒場「SEVENTH HEAVEN（セブンスヘブン）」をモチーフにした期間限定店舗「未来のレモンサワー Bar with FINAL FANTASY VII REBIRTH」が東京都港区の六本木ヒルズ大屋根プラザにて、4月29日にオープンする。期間は5月3日までの5日間。

会場内では、同ゲームにも登場するバレットが「未来のレモンサワー」の楽しみ方を教えてくれる体験なども用意されており、「ファイナルファンタジーVII リバース」の世界観に浸りながら「未来のレモンサワー」を楽しめる。

イベント会場内では、先着1,000名に「未来のレモンサワー」の楽しみを広げる「FFVII リバースコラボマルチレモンマドラー」などの限定コラボグッズがもらえるSNS投稿キャンペーンも実施される。

「未来のレモンサワー Bar with FINAL FANTASY VII REBIRTH」イメージ

「未来のレモンサワー Bar with FINAL FANTASY VII REBIRTH」

会場：六本木ヒルズ大屋根プラザ（住所：〒106-6108 東京都港区六本木6-10-1）

営業期間：4月29日～5月3日

営業時間

4月29日13時～21時（ラストオーダー：20時30分）

4月30日、5月1日：16時～21時（ラストオーダー：20時30分）

5月2日、5月3日：12時～21時（ラストオーダー：20時30分）

席数：約60席

販売メニュー：「未来のレモンサワー」（缶345ml：オリジナル、プレーン、濃いめ）各300円

ソフトドリンク各種100円 ※他オプションメニュー有

※イベントへのご来場は20歳以上の人に限る。

【未来のレモンサワー】

「未来のレモンサワー」は、レモンの味わいや香りを五感で体験できる新しいレモンサワー。そのまま食べることもできる本物のレモンスライスが浮き上がる様子とともにレモン由来の豊かな香りが楽しめる。

4月28日から期間限定発売する「未来のレモンサワー濃いめ」（※）は、既存の「オリジナル」や「プレーン」と比べ、アルコール分を7%と高めに設定し、レモンの味わいや香り、甘みのバランスを最適化することで、飲みごたえのある味わいを実現している。

（※）「濃いめ」はアルコール分が高いことを指す。