◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―０ヤクルト（２６日・バンテリンドーム）

“盛り塩効果”は悩めるエースも救った。中日・高橋宏が７回５安打無失点。今季５度目の先発で初勝利を挙げた。今季最多１２５球の熱投。再三のピンチも要所を締め「結果的にゼロを並べられてよかった」とチーム今季初の３連勝に導いた。

投打で光った。５回２死満塁で奥川の直球を右前へ。ブルージェイズ・岡本から譲り受けたチャンドラー社製のバットで自ら勝利を呼び込んだ。海を渡った強打者の相棒で放った今季２度目の適時打。「ヤクルトがライトゴロの練習をしていたという情報もあったので、駆け抜けた」と全力疾走でアウトを回避した。

ベンチ前に清めの盛り塩を置いた今カード初戦の２４日に逆転サヨナラで６連敗を脱出し、初の同一カード３連勝。日曜日の白星も今季初だ。井上監督は「宏斗に（白星が）ついたのは大きい。ここから上っていきたい」とうなずいた。若きエースも、ようやく開幕。ここから逆襲が始まる。（森下 知玲）