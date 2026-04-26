[4.26 ベルギー・リーグプレーオフ1第5節](Achter De Kazerne)

※23:00開始

<出場メンバー>

[メヘレン]

先発

GK 13 Nacho Mirás

DF 2 R. Halhal

DF 3 ホセ マルサ

DF 8 モリー コナテ

MF 6 F. Hammar

MF 7 T. Koudou

MF 17 M. Servais

MF 19 ケリム ムラブティ

MF 38 B. Antonio

FW 9 マイロン・ファン・ブレデローデ

FW 28 B. Boersma

控え

GK 1 オルトウィン デ ヴォルフ

GK 15 T. Van Ingelgom

DF 4 G. Diouf

DF 33 T. St. Jago

MF 10 M. Kireev

MF 11 B. Bafdili

MF 39 M. Decoene

FW 12 H. Bandé

FW 14 ベニト・ラマン

監督

Frédéric Vanderbiest

[シントトロイデン]

先発

GK 16 小久保玲央ブライアン

DF 5 谷口彰悟

DF 23 J. Pupe

DF 26 ビサル・ムスリウ

DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール

MF 6 山本理仁

MF 8 アブドゥライェ・シッサコ

MF 10 イリアス・セバウィ

MF 13 伊藤涼太郎

MF 38 松澤海斗

FW 42 後藤啓介

控え

GK 12 ヨー・コペンス

GK 21 マット・レンドファー

DF 3 畑大雅

DF 4 ロイク・ムベ・ソウ

DF 18 シメン・ユクレラー

DF 22 ウォルク・ヤンセンス

MF 14 ライアン・マーレン

MF 33 アルイス・ディリケン

FW 77 O. Diouf

FW 99 新川志音

監督

ワウテル ヴランケン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります