メヘレンvsシントトロイデン スタメン発表
[4.26 ベルギー・リーグプレーオフ1第5節](Achter De Kazerne)
※23:00開始
<出場メンバー>
[メヘレン]
先発
GK 13 Nacho Mirás
DF 2 R. Halhal
DF 3 ホセ マルサ
DF 8 モリー コナテ
MF 6 F. Hammar
MF 7 T. Koudou
MF 17 M. Servais
MF 19 ケリム ムラブティ
MF 38 B. Antonio
FW 9 マイロン・ファン・ブレデローデ
FW 28 B. Boersma
控え
GK 1 オルトウィン デ ヴォルフ
GK 15 T. Van Ingelgom
DF 4 G. Diouf
DF 33 T. St. Jago
MF 10 M. Kireev
MF 11 B. Bafdili
MF 39 M. Decoene
FW 12 H. Bandé
FW 14 ベニト・ラマン
監督
Frédéric Vanderbiest
[シントトロイデン]
先発
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 5 谷口彰悟
DF 23 J. Pupe
DF 26 ビサル・ムスリウ
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 6 山本理仁
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 10 イリアス・セバウィ
MF 13 伊藤涼太郎
MF 38 松澤海斗
FW 42 後藤啓介
控え
GK 12 ヨー・コペンス
GK 21 マット・レンドファー
DF 3 畑大雅
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 18 シメン・ユクレラー
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
MF 14 ライアン・マーレン
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 77 O. Diouf
FW 99 新川志音
監督
ワウテル ヴランケン
※23:00開始
<出場メンバー>
[メヘレン]
先発
GK 13 Nacho Mirás
DF 2 R. Halhal
DF 3 ホセ マルサ
DF 8 モリー コナテ
MF 6 F. Hammar
MF 7 T. Koudou
MF 17 M. Servais
MF 19 ケリム ムラブティ
MF 38 B. Antonio
FW 9 マイロン・ファン・ブレデローデ
控え
GK 1 オルトウィン デ ヴォルフ
GK 15 T. Van Ingelgom
DF 4 G. Diouf
DF 33 T. St. Jago
MF 10 M. Kireev
MF 11 B. Bafdili
MF 39 M. Decoene
FW 12 H. Bandé
FW 14 ベニト・ラマン
監督
Frédéric Vanderbiest
[シントトロイデン]
先発
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 5 谷口彰悟
DF 23 J. Pupe
DF 26 ビサル・ムスリウ
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 6 山本理仁
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 10 イリアス・セバウィ
MF 13 伊藤涼太郎
MF 38 松澤海斗
FW 42 後藤啓介
控え
GK 12 ヨー・コペンス
GK 21 マット・レンドファー
DF 3 畑大雅
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 18 シメン・ユクレラー
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
MF 14 ライアン・マーレン
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 77 O. Diouf
FW 99 新川志音
監督
ワウテル ヴランケン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります